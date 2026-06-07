犬が飼い主に顔を擦り付ける心理5つ

犬のスリスリには、かわいい仕草以上の意味があります。気分が高まっているのか、安心したいのか、それとも違和感があるのか――背景を知ると見方が変わります。

まずは、よくある理由を見ていきましょう。

1.甘えたい・安心したい

飼い主の体や顔に自分の顔をこすりつけるのは、信頼している相手にくっついて安心したい気持ちの表れです。

撫でてもらうとさらに落ち着く犬も多く、スキンシップの一部として行っていることも。しっぽがやわらかく動いていて、体の力も抜けているなら、かなり穏やかな気持ちでいると考えられます。

2.「ここにいるよ」とアピールしている

顔を擦り付けると飼い主が反応してくれることを覚えていて、「気づいて」「構って」と伝える手段になっていることがあります。忙しくしているときや、ほかのことに意識が向いているときに、足元で何度もスリスリしてくる犬も。

この場合は、反応の仕方によって行動が増えることもあるため、落ち着いた場面で応えるほうが流れを作りやすいです。

3.においをつけたい

犬は顔まわりにもにおいの情報を持っていて、こすりつけることで「これは自分にとって大事な相手」と確認しているような行動を見せることがあります。飼い主に自分のにおいを重ねることで、安心感を得ている可能性も。

散歩のあとに増えるなら、外のにおいを消して落ち着きたい気持ちが関係しているのかもしれません。

4.顔や耳がかゆい・違和感がある

急に顔をこすりつけることが増えたときは、かゆみや不快感が原因かもしれません。アレルギーや細菌による皮膚炎、目やに、耳のトラブルなどがあると、顔まわりをこすりたくなることがあります。

飼い主にだけでなく、床や壁にも顔をこすりつける、耳を振る、気にして前足で触るといった様子があるなら注意が必要です。

5.うれしくて気持ちが高ぶっている

散歩の前、帰宅したとき、ごはんの前など、うれしくてテンションが上がったときにスリスリが増える犬もいます。

気持ちの高まりをそのままぶつけているような行動で、甘えと興奮が混ざっている場合もあります。この場合は、少し時間がたつと自然に落ち着いてくることが多いです。

注意すべきサイン

顔を擦り付ける行動そのものは珍しくありませんが、次のような変化があるときは体の不調も考えておきたいところです。

いつもより頻繁に床や壁へ顔をこする 目の赤み、涙、目やにが増えている 耳をかく、頭を振る、耳が臭う 皮膚が赤い、フケが出る、毛が抜ける 元気や食欲が落ちている

こうした様子があるなら、気持ちの問題だけではなく、かゆみや痛みが隠れているかもしれません。早めに相談しておくと安心です。

上手な対応のコツ

顔を擦り付ける理由によって、対応の仕方も少し変わります。大切なのは、かわいいからと何でも受け止めるのではなく、背景を見ながら関わることです。

甘えや構ってアピールが中心なら、落ち着いているタイミングで撫でたり声をかけたりすると、流れを整えやすくなります。興奮しているときは、すぐに盛り上がるのではなく、「おすわり」などをひとつ挟んでからスキンシップに入ると、気持ちも落ち着きやすくなります。

一方で、体の違和感が疑われるときは、無理に何度も触らず、まず目、耳、皮膚の状態をよく見てあげることが大切です。明らかにいつもと違うなら、早めに動物病院で確認してもらったほうが安心です。

まとめ

犬が飼い主に顔を擦り付けるのは、甘えたい、安心したい、構ってほしい、においをつけたい、うれしいといった気持ちが関係していることが多いです。

ただし、急に回数が増えたときは、かゆみや耳、目のトラブルが隠れている場合もあります。

大切なのは、普段の様子と比べてどうかを見ることです。愛犬のサインを落ち着いて受け取りながら、安心できる形で応えてあげたいですね。

(獣医師監修：葛野宗)