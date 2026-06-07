100均で買えるレベルじゃない！入れてロックするだけで安心！しかもおしゃれな防水ケース

これからの時季は、雨やレジャーなどによるスマホの水濡れが心配。でも、スマホの防水ケースってデザインがシンプルすぎて、イマイチなものが多いイメージがありますよね。そんな中、ダイソーでおしゃれに使えるスマホ用防水ケースを発見！防水性もバッチリで、大切なスマホを水濡れからしっかり守ってくれますよ。

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商品情報

商品名：スマートフォン防水ケース（パープル）

価格：￥330（税込）

対応サイズ（約）：縦170mm×横90mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550746021389

おしゃれなデザインで気分が上がる♡ダイソーの『スマートフォン防水ケース（パープル）』

スマホ用の防水ケースって、シンプルで味気ないデザインが多いイメージ。せっかくならおしゃれに使えるアイテムがあればいいのに…と思っていたら、ダイソーで良いものを発見しました！

ダイソーと日本最大級のファッション＆音楽イベント「GirlsAward」、メンズファッション雑誌「FINEBOYS」とコラボの『スマートフォン防水ケース（パープル）』をご紹介します。

夏気分を盛り上げてくれる、グラデーションカラーが目を惹くおしゃれなデザイン。価格も330円（税込）とお手頃なのが嬉しいです！

首から下げて持ち運べる、便利なストラップ付き。着脱も可能となっています。

紐の部分はややチープ感がありますが、汗や海水などで汚れやすいので、ワンシーズンと割り切って使用することを考えると、個人的にはそんなに気にならないかな…と思います。

対応サイズは約縦170mm×横90mmとなっています。

開口部を開け、スマホを入れたら…

開口部を閉じ、左右のダイヤルロックをしっかりとロックします。

ロックの解除も簡単に行えるので、スマートに開閉できます。

防塵・防水性能はIP68相当で、保護性能に優れている点も高評価ポイントです！

お風呂場、キッチン、海水浴場、アウトドアなど、水濡れや汚れが気になるシーンや場所で便利です。

水濡れからケースがしっかり守ってくれる！写真や動画撮影もできる◎

使用前に水に3分程度沈めて、毎回必ず防水性を確認するようにとパッケージには書かれています。

スマホを入れて確認を行うと万が一の場合が怖いので、紙やティッシュなどを詰めて行うのがおすすめです。

水濡れや雨からケースが守ってくれるので、安心してスマホを操作できます。タップする際は、やや強めに画面に触れると反応しやすい印象を受けました。

また、ケースが水に濡れた後に取り出す際は、しっかりとケースに付いた水気を拭き取ってからスマホを取り出すのを忘れずに…！

静止画も動画も不自由なく撮影できました。ケースがカラー付きなので撮影した画像や動画の色合いにも影響するかなと思ったのですが、個人的にはそこまで気になりませんでした。

ただ、ケースの色がうっすら映り込んでしまうのは否めないので、気になる方はケースから取り出して撮影したほうがいいと思います。

今回は、ダイソーの『スマートフォン防水ケース（パープル）』をご紹介しました。

レジャーやアウトドアが増えるこの季節、1つバッグに入れておくと安心です！キッチンやお風呂場など普段使いにも便利なので、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。