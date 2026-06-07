100均で「えっ高…」ってなったけどAmazonみて即決したわ！他所で買ったら千円近い商品

ダイソーで見つけたテニスボール風の椅子キャップは、使ってみると分かる実力派アイテム。椅子を動かした時の騒音対策として使え、椅子の脚にしっかりフィットする設計が魅力。滑りが良く静かに動かせるうえ、ふわふわ素材で床にも優しい仕様です。他所で買うよりお買い得なので、この機会に要チェックです！

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商品情報

商品名：テニスボール型椅子脚カバー（4個、グレー）

価格：￥550（税込）

内容量：4個

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480765655

他所で買ったら千円近い！ダイソーの騒音対策グッズ

ダイソーで見つけた『テニスボール型椅子脚カバー（4個、グレー）』。最初は「4個入りで500円はちょっと高い…？」と思っていました。

しかし、よく調べてみるとAmazonなどでは同様の商品が8個入りで約1,888円前後で販売されていることも多く、コスパ面でも納得できるアイテムだったのでご紹介します！

このアイテムは、椅子の脚に取り付けることで騒音軽減に役立つもの。

テニスボールをカットして加工したような形状になっており、しっかりと椅子の脚にフィットするよう工夫されています。

インテリアに馴染む！ダイソーの『テニスボール型椅子脚カバー（4個、グレー）』

使い方は、椅子脚をキレイに拭き、ボールをはめるだけ。

実際に使ってみると、まず感じるのはすべりの良さ。表面がふわふわとした素材になっているため、スムーズに椅子を動かせます

床を引きずるときのイヤな音が軽減されました。フローリングの家庭では特に重宝しそうな仕様です。

また、カラーがグレーなのも嬉しいポイント。

従来のテニスボールといえば蛍光イエローが多く、どうしても目立ってしまいがちですが、この商品はインテリアになじみやすく、生活感を抑えられます。

さらに、シールタイプや靴下のようにかぶせるタイプと違い、外れにくい構造なのも魅力。使っているうちにズレたり取れたりするストレスが少なく、長く安定して使える印象です。

今回はダイソーの『テニスボール型椅子脚カバー（4個、グレー）』をご紹介しました。

見つけたら試してみる価値のあるアイテムです。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。