100均で「えっ高…」ってなったけどAmazonみて即決したわ！他所で買ったら千円近い商品
ダイソーで見つけたテニスボール風の椅子キャップは、使ってみると分かる実力派アイテム。椅子を動かした時の騒音対策として使え、椅子の脚にしっかりフィットする設計が魅力。滑りが良く静かに動かせるうえ、ふわふわ素材で床にも優しい仕様です。他所で買うよりお買い得なので、この機会に要チェックです！
商品名：テニスボール型椅子脚カバー（4個、グレー）
商品情報
商品名：テニスボール型椅子脚カバー（4個、グレー）
価格：￥550（税込）
内容量：4個
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480765655
他所で買ったら千円近い！ダイソーの騒音対策グッズ
ダイソーで見つけた『テニスボール型椅子脚カバー（4個、グレー）』。最初は「4個入りで500円はちょっと高い…？」と思っていました。
しかし、よく調べてみるとAmazonなどでは同様の商品が8個入りで約1,888円前後で販売されていることも多く、コスパ面でも納得できるアイテムだったのでご紹介します！
このアイテムは、椅子の脚に取り付けることで騒音軽減に役立つもの。
テニスボールをカットして加工したような形状になっており、しっかりと椅子の脚にフィットするよう工夫されています。
インテリアに馴染む！ダイソーの『テニスボール型椅子脚カバー（4個、グレー）』
使い方は、椅子脚をキレイに拭き、ボールをはめるだけ。
実際に使ってみると、まず感じるのはすべりの良さ。表面がふわふわとした素材になっているため、スムーズに椅子を動かせます
床を引きずるときのイヤな音が軽減されました。フローリングの家庭では特に重宝しそうな仕様です。
また、カラーがグレーなのも嬉しいポイント。
従来のテニスボールといえば蛍光イエローが多く、どうしても目立ってしまいがちですが、この商品はインテリアになじみやすく、生活感を抑えられます。
さらに、シールタイプや靴下のようにかぶせるタイプと違い、外れにくい構造なのも魅力。使っているうちにズレたり取れたりするストレスが少なく、長く安定して使える印象です。
今回はダイソーの『テニスボール型椅子脚カバー（4個、グレー）』をご紹介しました。
見つけたら試してみる価値のあるアイテムです。気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。