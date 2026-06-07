100均のポーチがよくできてて感動！「傷つけずに飾れるのすごい！」「そういうことか！」

お気に入りの缶バッジやアクリルスタンドを持ち歩きたいけれど、持ち物に穴を開けたり、傷が付くのは避けたい…。そんな悩みがある人でも使いやすいポーチが、ダイソーにあります！見せたいアイテムはしっかり見せながら、付け替えの手間を減らせる工夫がされているのがポイント。推し活をもっと快適に楽しめます♡

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ギンガムチェックマチ付ポーチ（メッシュポケット、グリーン、パープル、ピンク）

価格：￥220（税込）

カラー展開：グリーン、パープル、ピンク

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480842097

缶バッジもアクスタも入れられる♡ダイソーの『ギンガムチェックマチ付ポーチ』

お気に入りのグッズを持ち歩くなら、見た目のかわいさも収納力もどちらも欲しいですよね。

ダイソーの推し活グッズ売り場で見つけた『ギンガムチェックマチ付ポーチ』は、そんな気持ちに応えてくれるアイテムです。

価格は220円（税込）。カラーはグリーン、パープル、ピンクの3色展開です。筆者はグリーンを選びました。

外側はクリアカラーのビニール素材ですが、内ポケットのギンガムチェック柄がアクセントになっています。素材感も相まって、どこかレトロな雰囲気です。

ファスナーまでミントカラーで統一されていて、細かな部分もかわいらしい印象です。

オモテ側とウラ側には、それぞれ内ポケットが1つずつ付いています。アクリルスタンドや缶バッジを入れて楽しめるので、推し活が捗ります！

穴を開けずに付け替えできる！なるほどな工夫に感心！

片方の内ポケットはメッシュポケットになっています。缶バッジやピンバッジを穴を開けずに取り付けられるのがGOOD◎

「お気に入りのポーチに缶バッジを付けると、穴が開くのが気になる」「付け替えるたびに穴が増えてしまう…」といった悩みも、このポーチなら気兼ねなく配置を変えて楽しめるのが嬉しいです。

クリア素材なので缶バッジのデザインも隠れにくく、しっかり見せられるのも嬉しいところ。

さらにメッシュポケットが中身をほんのり隠してくれるため、見せたいものと隠したいものを分けて収納しやすくなっています。

もう片方のギンガムチェック柄の内ポケットは、缶バッジやアクリルスタンドを入れると背景代わりに。グッズがより映えて、かわいく見えます。意外な組み合わせも楽しめそうです。

見た目以上の収納力！推し活グッズの持ち歩きにもよし！

見た目はコンパクトですが、マチが広めに作られているため安定感があります。

今回はコスメ類をまとめて入れてみましたが、想像以上にしっかり収納できました。細々としたアイテムを複数入れても収まりがよく、バッグの中で散らかりにくいのも助かります。

もちろん推し活グッズをまとめる用途にもぴったり。缶バッジやアクリルスタンドだけでなく、関連する小物も一緒に持ち歩きやすくなります。

今回は、ダイソーの『ギンガムチェックマチ付ポーチ（メッシュポケット、グリーン、パープル、ピンク）』をご紹介しました。

グッズの付け替えのしやすさと収納力が両立されていて、使い勝手バツグンです。ビニール素材なので汚れが気になったときはサッと拭き取れるのも便利。ぜひダイソーで探してみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。