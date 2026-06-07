“変わった形”が優秀すぎる！他所で買うと高いのに…！コスパ抜群なしごでき100均パフ

ダイソーでちょっと変わった形のメイクパフを発見。一部が欠けているような形ですが、これがいい仕事してくれるんです！目元や小鼻などの細かい部分にフィットしやすく、メイクの仕上がりもアップ。ピンポイントに使えるしずく形のパフもセットで100円と、コスパも高いですよ！他所だともっと高いので助かります♡

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：パフ2種セット（パウダー用）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480860497

100円で買えてコスパが高い！ダイソーの『パフ2種セット（パウダー用）』

今回は、ダイソーの美容グッズ売り場で見つけた『パフ2種セット（パウダー用）』をご紹介します。2種類のメイクパフがセットになっています。

価格は110円（税込）とお手頃。ネットで画像検索するとQoo10やAmazonでも同じような商品が販売されており、複数個セットで999円や400円といった価格で販売されています。

個数で割ると、ダイソーの商品のコスパの良さが際立ちます！

特にこの四角いパフは、一部が欠けているような形が特徴。これ一つで小回りが利くため、目元や小鼻、口元などの細かなところにも丁寧に塗布できます。

2種類共通して、粉含みの良い起毛感のある素材が使用されており、仕上げのパウダーなどの塗布に最適です。

やわらかく肌ざわりが良く、パウダーを肌にやさしく塗り広げることができます。

一般的なメイクパフとの違いは？

一般的な丸いパフだと、細かい部分に塗布する際には、パフを折り曲げて使うことがあります。ですが、この四角いパフは折り曲げるようにしなくても、細かなところにパウダーを塗布できてテクニックがいりません。

それでいて、ちゃんと広範囲にも塗布できるため、スムーズかつ的確にメイクができます。

しずく形のパフはさらに小さいので、小鼻回りのような細かな部分にも塗布しやすいです。

指先でコントロールしやすく、先端が尖っている形状のため、パウダーを塗り切れていない箇所にもピンポイントで塗りやすいです。

今回は、ダイソーの『パフ2種セット（パウダー用）』をご紹介しました。

メイクの仕上がりは使用するツールにも左右されるといわれていますが、100円でこんなにクオリティが高いアイテムを買えるとは…！気になる方はぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。