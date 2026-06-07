“変わった形”が優秀すぎる！他所で買うと高いのに…！コスパ抜群なしごでき100均パフ
商品情報
商品名：パフ2種セット（パウダー用）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480860497
100円で買えてコスパが高い！ダイソーの『パフ2種セット（パウダー用）』
今回は、ダイソーの美容グッズ売り場で見つけた『パフ2種セット（パウダー用）』をご紹介します。2種類のメイクパフがセットになっています。
価格は110円（税込）とお手頃。ネットで画像検索するとQoo10やAmazonでも同じような商品が販売されており、複数個セットで999円や400円といった価格で販売されています。
個数で割ると、ダイソーの商品のコスパの良さが際立ちます！
特にこの四角いパフは、一部が欠けているような形が特徴。これ一つで小回りが利くため、目元や小鼻、口元などの細かなところにも丁寧に塗布できます。
2種類共通して、粉含みの良い起毛感のある素材が使用されており、仕上げのパウダーなどの塗布に最適です。
やわらかく肌ざわりが良く、パウダーを肌にやさしく塗り広げることができます。
一般的なメイクパフとの違いは？
一般的な丸いパフだと、細かい部分に塗布する際には、パフを折り曲げて使うことがあります。ですが、この四角いパフは折り曲げるようにしなくても、細かなところにパウダーを塗布できてテクニックがいりません。
それでいて、ちゃんと広範囲にも塗布できるため、スムーズかつ的確にメイクができます。
しずく形のパフはさらに小さいので、小鼻回りのような細かな部分にも塗布しやすいです。
指先でコントロールしやすく、先端が尖っている形状のため、パウダーを塗り切れていない箇所にもピンポイントで塗りやすいです。
今回は、ダイソーの『パフ2種セット（パウダー用）』をご紹介しました。
メイクの仕上がりは使用するツールにも左右されるといわれていますが、100円でこんなにクオリティが高いアイテムを買えるとは…！気になる方はぜひチェックしてみてください。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。