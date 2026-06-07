日常も快適に。まぶしい猛暑に心強い、プロレーシングドライバー監修のサングラスが今だけセール中

暑いですね〜。各地で真夏日を記録するなど、早くも猛暑到来！ お散歩やお出かけ、季節感を味わえる旅を楽しむ時、気になるのは強い太陽光線。その紫外線から目や肌を守り、ギラつく光のなかでも快適な視界を確保する、SWANSブランド「ドライビングサングラス」が今だけセール中です。

紫外線通過率0.1％以下、超軽量モデルも

2026年新製品のSWANS「ドライビングサングラス」WA7-0170 フルリムフレームモデル（男女兼用）。隙間からの光を防ぐのが特徴のタイプ。特別価格：1万2300円（税込）／通常価格の20％OFF

特別価格となっているのは、創業110年超で「Made in Japan」のアイウェアメーカー、山本光学株式会社が、自社の技術をスポーツシーンに応用するために生み出した純国産ブランド「SWANS」のドライビングサングラス5商品。

SWANSはスキーや野球、スイミングなどのトップアスリートに加え、一般ユーザーへ快適で安全な視野を提供するバリエーション豊富なサングラスのラインナップで展開し、機能性はもちろん細部へのこだわりとデザインも人気だそう。

優れたフィット感なので、普段使いや自転車に乗っている時などにも使えるのが魅力。旅先での自転車ツーリングでもお役立ち!!

セールの対象となっているのは、夜間のドライビングに適した「夜間用ナイトイエロー」フルリムフレームタイプ（WA8-0121 CSK）、フレームと顔の隙間からも光が入らないフルリムフレームタイプ（WA7-0170 CSK）、べっ甲調柄がおしゃれなデイリーユースタイプ（ER1-0170 DMBR）、たった20gと劇的に軽いデイリーユースタイプ（PW-0170 MBK）、そして眼鏡の上からも着用できるオーバーグラス（OG5-0170 SCLA）の5商品。

いずれも男女兼用モデルで、20gの「PW-0170 MBK」以外でも最も重いもので35gと超軽量であるのも嬉しいポイント。テンプルエンドにサングラスのズレを防ぐ「ノンスリップラバー」が付き、ノーズパッドも幅の調整が可能であるなど機能性も高く、値段は通常価格から2割引となって送料込み1万700円（税込み）からです。

UVカット99.9％以上、日常使いやゴルフにも

SWANS「ドライビングサングラス」ER1-0170 デイリーユースモデル（男女兼用）。一般的なファッションサングラスとは違う軽さを実現！ 特別価格：1万3200円（税込）／通常価格の20％OFF

「SWANS」ブランドのドライビングサングラスは、プロレーシングドライバー・山野哲也氏と約10年にわたり研究・開発したレンズが採用されていますが、単に運転中だけでなく日常時にも便利に使えるのが大きな魅力。

SWANS「ドライビングサングラス」PW-0170 デイリーユースモデル （男女兼用）。20gという軽さも魅力！ 特別価格：1万3200円（税込）／通常価格の20％OFF

ちょっとした散歩やウォーキング、食事などのお出かけや旅行などの際にかければ、夏の強烈な日差しの下でも光がカットされ快適に過ごすことが可能です。また、フィット感も高いので自転車に乗る際も便利で、ゴルフに最適なモデルも！紫外線通過率は0.1％以下、つまり「UVカット99.9％以上」という高スペックという点も心強いポイントとなります。

運転中「信号の赤色や黄色が目に飛び込んでくる」驚きの機能!!

もちろん運転時には驚きの真価を発揮。眩しい夏の日差しのなかでも信号や前走車のブレーキランプ、対向車のウィンカー、道路標識など「赤」や「黄」、「青」の色が自然と目に入ってくる機能で安全運転をサポートします。この点も、散歩や自転車での移動時の活躍を約束してくれます。

眩しい夏の日差しのなかでも、信号の赤色や黄色が自然と目に入ってくる驚きの機能を搭載。安全運転をサポートします！

セールは2026年6月30日まで。

SWANS「ドライビングサングラス」OG5-0170 （男女兼用）。メガネの上からも着用できるモデル。特別価格：1万700円（税込）／通常価格の20％OFF

文：おとなの週末編集部／写真：山本光学株式会社、Adobe Stock

「週末の景色が美しく見える」大人のギア！ SWANS「ドライビングサングラス」画像一覧（23枚）