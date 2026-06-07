「やはりモノが違う」練習で際立った冨安健洋の別格ぶり！日本代表にとって最大の朗報か
2026年６月６日（日本時間７日）、北中米ワールドカップに臨む日本代表が事前キャンプ地のモンテレイで全体練習を実施。メディアに公開された冒頭50分で一際目についた選手が冨安健洋（27歳）だ。
11対11の戦術練習で、赤ビブス組の右CBに入った冨安は、自陣で安易に右ウイングバックの堂安律にパスを出さず、タイミングを見て縦パスを差し込む。また、後方へ預ける際も、一番近い谷口彰悟ではなく、その先にいるGK早川友基へボールを通す。
効率的かつ効果的な選択を迷いなくできる。こうした判断力こそ、冨安の大きな武器だ。地味ながらもそうしたプレーを淡々とこなせるあたりに、「やはりモノが違う」と冨安の非凡さを感じた。
最大の懸念はコンディション面だけだろう。５月の国内合宿からここまで、冨安の状態は明らかに良好だ。
派手なプレーはない。それでも、ボールを持った瞬間の判断の速さと正確さは群を抜いていた。コンディションさえ維持できれば、日本代表にとって最大の朗報になる。そんな期待を抱かせる50分だった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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11対11の戦術練習で、赤ビブス組の右CBに入った冨安は、自陣で安易に右ウイングバックの堂安律にパスを出さず、タイミングを見て縦パスを差し込む。また、後方へ預ける際も、一番近い谷口彰悟ではなく、その先にいるGK早川友基へボールを通す。
最大の懸念はコンディション面だけだろう。５月の国内合宿からここまで、冨安の状態は明らかに良好だ。
派手なプレーはない。それでも、ボールを持った瞬間の判断の速さと正確さは群を抜いていた。コンディションさえ維持できれば、日本代表にとって最大の朗報になる。そんな期待を抱かせる50分だった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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