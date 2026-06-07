【40代が選ぶ】最もイケメンだと思う『STARTO社所属の若手タレント』ランキング！ 2位「永瀬廉」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月18日、全国40代の男女274人を対象に、STARTO ENTERTAINMENT所属のタレントに関するアンケートを実施しました。その中から、最もイケメンだと思う『STARTO社所属の若手タレント』ランキングの結果をご紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、King & Princeの永瀬廉さんです。1999年生まれの永瀬廉さんは、2018年にKing & Princeとしてデビューしました。「顔面国宝」と評されるほどの非の打ち所がないイケメンでありながら、実力派俳優としても活躍中です。映画『弱虫ペダル』で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞し、日曜劇場『リブート』（TBS系）や主演映画『鬼の花嫁』など話題作に出演し続けています。
▼回答者コメント
「エキゾチックな綺麗なお顔立ちでイケメンだと思うからです」（40代女性／青森県）
「とにかくイケメンで見ているだけで目の保養。リブートでの悪役もかっこよかった」（40代女性／石川県）
「鬼の花嫁が漫画原作でとても美しい人というところがはまっていたから」（40代女性／島根県）
見事1位に輝いたのは、Snow Manの目黒蓮さんでした。1997年生まれ、東京都出身です。雑誌『ViVi』（講談社）の「国宝級イケメンランキング」で連覇を果たし、見事殿堂入りした誰もが認めるイケメンです。185cmの長身と甘いルックスで多くの人を魅了する一方、演技やパフォーマンスには非常にストイックに向き合うという内面とのギャップで絶大な人気を集めています。
▼回答者コメント
「老若男女問わず好かれる見た目と、何より笑顔が魅力的だと思うから」（40代女性／岡山県）
「ハーフでもないのに、180センチ超えの高身長で手足が長く顔も小さいので、理想のイケメンだと思うから」（40代女性／茨城県）
「CMに出ていてたら、誰これイケメン！と思ってしまうから」（40代女性／兵庫県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位：永瀬廉（King & Prince）／48票
2位にランクインしたのは、King & Princeの永瀬廉さんです。1999年生まれの永瀬廉さんは、2018年にKing & Princeとしてデビューしました。「顔面国宝」と評されるほどの非の打ち所がないイケメンでありながら、実力派俳優としても活躍中です。映画『弱虫ペダル』で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞し、日曜劇場『リブート』（TBS系）や主演映画『鬼の花嫁』など話題作に出演し続けています。
「エキゾチックな綺麗なお顔立ちでイケメンだと思うからです」（40代女性／青森県）
「とにかくイケメンで見ているだけで目の保養。リブートでの悪役もかっこよかった」（40代女性／石川県）
「鬼の花嫁が漫画原作でとても美しい人というところがはまっていたから」（40代女性／島根県）
1位：目黒蓮（Snow Man）／98票
見事1位に輝いたのは、Snow Manの目黒蓮さんでした。1997年生まれ、東京都出身です。雑誌『ViVi』（講談社）の「国宝級イケメンランキング」で連覇を果たし、見事殿堂入りした誰もが認めるイケメンです。185cmの長身と甘いルックスで多くの人を魅了する一方、演技やパフォーマンスには非常にストイックに向き合うという内面とのギャップで絶大な人気を集めています。
▼回答者コメント
「老若男女問わず好かれる見た目と、何より笑顔が魅力的だと思うから」（40代女性／岡山県）
「ハーフでもないのに、180センチ超えの高身長で手足が長く顔も小さいので、理想のイケメンだと思うから」（40代女性／茨城県）
「CMに出ていてたら、誰これイケメン！と思ってしまうから」（40代女性／兵庫県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)