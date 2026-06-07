ロッテは10日に開催されるTEAM26デーで「TEAM26 20周年アンバサダー」内竜也氏と当日来場するマリーンズOBの岡田幸文氏、加藤翔平氏、大嶺祐太氏とのコラボグルメをZOZOマリンスタジアム内「ROOTS MARINES」で販売すると発表した。

10日のTEAM26デーには内氏と岡田氏、大嶺氏、加藤氏が来場し、トークショーや写真撮影会などに出演予定。当日からOB4人それぞれとコラボした特別メニューを数量限定で販売する。また、対象商品を購入者には限定ステッカーをプレゼントする。

販売するコラボメニューは、各OBに実施したアンケートをもとに開発した商品で、内氏の「内竜也のシャインマスカットスパークリング」、岡田氏の「俺のチキンカツ」、加藤氏の「加藤翔平のマンゴーライムジンジャーエール」、大嶺氏の「大嶺祐太の豚キムチーズ丼」の4商品。モバイルオーダー対象商品となっており、スマートフォンから事前注文・決済をすることで、スムーズに商品を受け取ることができる。

内氏は「TEAM26デーを楽しんでいただけるような、見た目も華やかで爽やかなドリンクをイメージして考えました。シャインマスカットの風味とフルーツの食感が楽しめる一杯です。ぜひ球場で味わいながら、特別な一日をお楽しみください」、岡田氏は「今回のメニューは、球場で観戦しながら気軽に食べられて、しっかり満足感も味わえるものをイメージして考えました。お子さまから大人の方まで楽しんでいただける一品になっていると思いますので、ぜひ試合と一緒に味わってください」、加藤氏は「爽やかさと飲みやすさを意識して考えました。観戦中はもちろん、暑い時期にもぴったりなドリンクになっていると思います。TEAM26デー当日は球場で皆さまとお会いできるのを楽しみにしていますので、ぜひ味わってみてください」、大嶺氏は「しっかり食べて元気になれるようなメニューをイメージして考えました。ボリュームもありながら食べやすく、幅広い世代の方に楽しんでいただけると思います。TEAM26デーとあわせて、ぜひこのメニューも楽しんでください」とコメントを寄せた。