「警視庁・捜査一課長season2」(テレ朝チャンネル2)

主演を務めるサスペンスドラマの劇場版「旅人検視官 道場修作」の公開が6月12日(金)に控えていたり、公開中の「幕末ヒポクラテスたち」に漢方医・玄斎役で出演していたりと、映画出演が続く俳優・内藤剛志。4月より放送中の鈴木京香主演ドラマ「未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３」にも「警視庁・捜査一課長」シリーズの捜査一課長・大岩純一役として出演するなど、70歳にして精力的に第一線を走り続けている。

「警視庁・捜査一課長」シリーズは、内藤の代表作の1つ。"ヒラから成り上がった最強刑事"を演じるシリーズで、2012年に「土曜ワイド劇場」枠で放送された後、2016年に連続ドラマとしてスタート。Season６まで制作され、2024年までにスペシャルドラマ版も計10作放送されている人気シリーズだ。

内藤剛志の代表作「警視庁・捜査一課長」で演じた大岩は、"理想の上司"とも称される人気キャラクター (C)東映

内藤演じる主人公の大岩は約400人もの刑事を統率する捜査一課長で、捜査会議での「必ずホシをあげる！」の大号令が決めゼリフ。大岩が勘の良さに絶対的な信頼を置く刑事の"大福"こと平井真琴(斉藤由貴)や、手掛かりになるものを探し当てる能力が高いことから"見つけのヤマさん"と呼ばれる小山田大介(金田明夫)などおなじみのキャラクターも魅力的。また、2017年のseason2では課長付運転手刑事・刑部公平役の田中圭や、ゲスト出演の松下由樹など新たなキャスト陣も新たな風を吹かせた。

東京で起こった凶悪犯罪を仕切るポジションを担う大岩が、日本橋や有明、羽田、浅草など各地の警察署に特別捜査本部を設置し、事件解決に奔走する姿が描かれるseason2は多彩なロケーションも見どころだ。東京オリンピックを控えて変わりつつある当時の風景が映し出されている。部下の意見に常に耳を傾け、いざという時には「責任は俺がとる」と腹を括った判断を下し、懐の深さを感じさせる存在感で、"理想の上司"として支持されてきた大岩。今回はseason2を振り返りながら、内藤の人間味溢れる芝居に着目したい。

■硬軟織り交ぜた内藤剛志の演技は、シリーズを牽引する大黒柱

(C)東映

事件の連絡を受けると「すぐ臨場する」と応答し、被害者の無念を晴らすために「必ずホシをあげる！」と宣言する大岩は、まさに刑事たちを束ねるリーダーにふさわしい佇まい。強い決意が目に宿る内藤の表情は、シリーズに欠かせないシーンだ。

大岩は部下たちの推理や動きも聞き逃さず、見逃さず、事件を紐解いていく。ご遺体を見ただけで性格や職業を言い当てる平井は単独行動が基本の一匹狼だが、大岩は「大福の勘は特別だ」と信頼。そんな平井と、違う角度で嗅覚が鋭い小山田との小競り合いもお約束で、東京湾の真ん中で男性の遺体が発見される第7話では、平井が小山田の髪型を「ダサい七三分け」と言い放つ場面が笑いを誘う。

そんな2人のやりとりをおおらかに見守る大岩だが、一方で好奇心が強く行動派の刑部のことも決して未熟者扱いせず、懐の広さを魅せる。第3話では刑部が母親との関係について語った言葉をヒントに、親子が関わる殺人事件の核心に迫っていく。

捜査一課長としての責任を背負う凛とした顔、部下への包容力に溢れる表情、加害者にかける厳しくも人情味溢れる言葉、そして愛猫のビビに見せるデレデレの笑顔など、内藤の多面的な演技が大岩という人間くさいヒーローを形成している。

■最終話での内藤と斉藤の真に迫った芝居が感動的

千住大橋で発見されたはずのウエディングドレス姿の女性の刺殺体が忽然と消え、板橋区内の神社に移動していた謎の事件が起こる第10話の2時間スペシャル。平井の様子がおかしいことを察知した大岩が彼女に無期限の自宅謹慎処分を言い渡すなど、イレギュラーな事態に。

大岩は現場から見つかった雑誌のしおりを見て、自身が刑部のように運転手刑事だった30年前に起きたある強盗殺人事件を思い起こしていたが、被害者家族の娘・椎名亜希子(松下)と再会したことによって謎はますます深まっていく。当時の捜査一課長・辰巳平三郎(伊武雅刀)との思い出が挟み込まれることによって、大岩の信念やルーツが浮き彫りにされる展開にもドラマがあったり、陰で動いていた平井が危機的な状況に陥り、滅多に声を荒げない大岩に叱責されたりと、印象深いシーンも多い。父親のような厳しさと愛情で、刑事として今、為すべきことを問いかけられ、流れる涙をそのままに大岩を見上げる平井。内藤と斉藤の熱演に心動かされずにはいられない。

大岩が平井の勘を信用している理由も明らかにされるseason2。初回の２時間スペシャルから最終話まで、じっくりと味わってほしい。

文＝山本弘子

放送情報

警視庁・捜査一課長season2

放送日時：2026年6月28日(日)13:00〜全話一挙放送

チャンネル：テレ朝チャンネル2(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

出演：内藤剛志 田中圭 床嶋佳子 本田博太郎 矢野浩二 鈴木裕樹 金田明夫 斉藤由貴

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