◆米大リーグ ドジャース―エンゼルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が６日（日本時間７日）、本拠地・エンゼルス戦に先発し、初回は２死から先制点を献上した。先頭ネト、トラウトを内野ゴロに仕留めたが、３番メックラーには意表をつくセーフティーバントで内野安打を許した。さらにシャヌエルにセンターへの大きな飛球を許すと、中堅パヘスが１度はグラブに触ったが捕球できずに適時三塁打となった。

同じロサンゼルス都市圏を本拠地とする球団同士の「フリーウェー・シリーズ」となるエンゼルス戦は、２度目の登板。２５年８月１１日が初登板で５回途中６失点を喫しただけに、リベンジでエ軍戦初勝利を狙う。

前回登板となった先月３１日（同６月１日）の本拠地・フィリーズ戦では、６回途中で１０４球を投げ、メジャー自己最多タイの１０三振を奪うなど、４安打無失点の好投を見せて、５勝目（４敗）。今季最速の９８・２マイル（約１５８・０キロ）をマークし、防御率は２・８６。試合後は「コンディションよく投げられていたので、今日もマウンドに上がって、自信を持って投げていくことができた。しっかり強いボールを投げられていた」と振り返った一方、「ちょっと細かいコントロールはあまりうまくできていない球が多かった」と課題も口にしていた。