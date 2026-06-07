歌手の工藤静香さんが6月6日、自身のインスタグラムを更新。6月24日（水）リリース予定のニューアルバム「Dynamic」より、タイトル曲「Dynamic」のミュージックビデオ（PV）撮影の様子を公開しました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 「腹筋ヤバい カッコイイ」「腹筋から目が離せないっ！」 バキバキ腹筋のMV撮影カット公開 お茶目なツアー告知にも反響





投稿には、黒のクロップトップとワイドパンツを着用した工藤さんのソロショットのほか、ダンサーの2人と並んだカットも含まれています。









工藤さんは投稿の中で、「異次元 異空間をリクエストしたら、、、、久しぶりに派手なPVになりそうで、出来上がりが楽しみ」とコメントしています。







また、工藤さんは同じ投稿の中で、コンサートツアーの告知がまだできていなかったことに気づき、「あ!! !! !! !! !! !! !! !! Dunamic（※原文ママ、Dynamicの意）コンサートツアーの告知を何もしていない!! !! !! !!大変!! !!」と呼びかけています。

ツアーは6月28日（日）の静岡・富士市文化会館ロゼシアター 大ホールを皮切りに、大阪、愛知、広島、高知、宮城、長野、大分、山口、北海道、鳥取、岩手を経て、9月5日（土）の東京・NHKホール公演まで全国13か所で開催されます。







なお、工藤さんは「もうすでに売り切れているという箇所もありますが、是非いらして下さい!! 夏一緒に盛り上がりましょう」ともコメントしています。

この投稿にファンからは「バッキバキの腹筋から目が離せないっ！」「腹筋ヤバい カッコイイ」「腹筋バキバキになってる〜セクシー」「腹筋！ヤバｯ！早く全部聴きたいな〜」「アルバムもLIVEも楽しみが沢山あって嬉しいです」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】