マツダ好き以外にも強力アピールする新世代モデルに

2026年5月21日、9年ぶりとなるフルモデルチェンジを果たしたマツダの主力SUV「CX-5」が、3代目として新たなスタートを切りました。

「新世代エモーショナル・デイリーコンフォート」を開発コンセプトに掲げ、ユーザーの「〇〇したい」という想いにフォーカス。

【動画】超カッコいい！ これがマツダの3代目「新型CX-5」の姿です！ 動画で見る

歴戦のカーマニアたちを唸らせる一方、時に「やりすぎ」ともいわれるマツダらしいこだわりをマイルドに昇華しつつ、日常の心地よさや“ポスト・ミニバン”としての要素に磨きをかけています。

このちょっとした方向転換は、プロモーション戦略にも如実に表れています。

同モデルのテレビCMならびにブランドアンバサダーには、マツダと同じ広島にルーツを持つ、女優の綾瀬はるかさんを起用。

これまでのように上質＆スタイリッシュを全面にアピールするのではなく、明るさ・楽しさ・親しみやすさを強調しながら、「したいを叶える5つ星」という新型の魅力をアピールしています。

まずは歴代モデルを簡単に振り返ってみましょう。

2012年に登場した初代CX-5は、現在のマツダを象徴する「魂動（こどう）デザイン」と、人馬一体の走りと燃費を両立する「SKYACTIV（スカイアクティブ）技術」を初めて全面採用し、“新世代のマツダ”を象徴する存在として大ヒットを果たします。

5年後の2017年に登場した2代目では、その魅力をさらに“深化”。名実ともにマツダの大黒柱としての存在感を高め、グローバルでの累計販売台数は、2025年末の時点で500万台に到達しています。

さて、3代目となる新型では、主力であった2.2リッターの直噴ディーゼルターボを廃止し、マイルドハイブリッドを搭載した2.5リッターの直噴ガソリン「e-SKYACTIV G 2.5」＋6速ATに一本化したことも賛否を呼んでいます。

ちなみに現在欧州のディーゼル車を所有し、マツダのディーゼルの魅力もよく知る筆者（のぐちまさひろ）的には、この決定には正直なところ落胆しました。

とはいえ、開発リソースの集中という経営戦略は理解できますし、ディーゼル仕様に比べて車重や鼻先が軽いガソリン仕様は、マツダならではの人馬一体の走りとの親和性も高いといえます。

ちなみにマツダでは、ラージ商品群に直列6気筒の新開発ディーゼルを投下しており、ディーゼル車が欲しいこだわりのユーザーには、大排気量＆大トルク×FRプラットフォームの新世代モデル（CX-60／CX-80）をぜひ堪能して欲しいとのことです。

いっぽう、新型CX-5のe-SKYACTIV G2.5は、最高出力178ps／最大トルク237Nmを発揮。ディーゼルのようにトルクフルな加速は望めないものの、軽やかな走り出しや吹け上がりの気持ちよさを特徴とします。

使用燃料はレギュラーガソリンで、WLTCモード燃費はFF車が15.2km／L、4WD車が14.2km／Lをマークしています。

さらに2027年度中には、モーター走行も可能なストロングハイブリッドを搭載する新開発2リッター直噴ガソリン「SKYACTIV-Z」の追加導入が予定されているので、“待ち”を選択するユーザーも少なくないかもしれません。

その他、新たな電子プラットフォーム「MAZDA E／E アーキテクチャー＋」をベースに、国内の道路＆交通環境に合わせた独自のダンパーセッティングを施し、「G-ベクタリングコントロール＋」や「ブレーキ リミテッド スリップ ディファレンシャル」などを標準装備。

マツダらしいマニアックなまでのこだわりは、走りの愉しさと快適性、安全性の実現につながっているはずです。

内外装は「ウェアラブル ギア」をデザインコンセプトとし、スポーティなプロポーションと“身にまとう”ような利便性を両立。2代目から115mm延長したホイールベースは、後席ならびに荷室（容量：466L）に割り当てられ、子育て層やアウトドア派のライフスタイルをサポートします。

もちろん、先進の安全技術（ADAS）も充実。さらには、15.6インチ／12.9インチの大型センターディスプレイや静電ステアリングスイッチ、マツダ初のGoogle搭載インフォテインメントシステムなどが、モダンでスマートなカーライフを演出します。

マツダの新しいブランドアンバサダーに任命された俳優の綾瀬はるかさん（左はマツダの毛籠勝弘 代表取締役社長兼CEO）

車両本体価格（消費税込）は、エントリーの「S」が330万円（FF）／353万6500円（4WD）、中間グレードの「G」が352万円／375万6500円、最上級グレードの「L」が407万円／430万6500円となっています。

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SUVブームの火付け役にもなったCX-5の最新型にユーザーがどういった反応を示すのか、ストロングハイブリッドの仕上がりはどうなのか……今後の展開からも目が離せそうにありません。