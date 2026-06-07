「また私は性被害に遭ったのか」…トラウマ治療中に“被害”を受けた30代女性の絶望と彼女を救った医師の“ある一言”

小学1年で不登校になった30代女性。彼女の父親は母親を責めて暴力をふるった。女性は自分のせいで家族が壊れたと思い、死にたくなることもあった。幼稚園教諭として働いた後、20代後半で上京。自分と同じような「生きづらい人を支えたい」という思いから支援団体で相談業務に就いたが、ある1本の電話がきっかけで幼少期の性被害がフラッシュバック……。そして仕事ができなくなり、家にひきこもるようになった。それでも女性が前を向けた理由とは――。（前後編の後編）

【画像】「ひきこもっていた数年で一生分くらい泣いた」と語る坂上さん

トラウマの治療で再び、性被害に遭ってしまう

20代後半で上京し、生きづらい人を支援する団体で働き始めた坂上美幸さん（仮名＝30代）。性被害を訴える相談電話を受けたことで、ずっと封印してきた幼少期の性被害がフラッシュバックしてしまう。

「その後の記憶がなくて、どうやって電話を切ったのか、正直、覚えていないんですよ。家に帰っても、涙が止まらないし、震えも止まらない。

で、大量の市販薬をガッと飲んで。死のうとしたわけじゃなくて、体の感覚を消さないといけないと思って。意識がぼやーっとして、何にも考えずに眠れるんです。吐き気で目が覚めると地獄なんですけどね。

そこからが戦いの始まりでした。やっぱり性被害の相談も少なくなかったんですよ。何を聞いてもフラッシュバックする状態が続いたけど、どうしても支援の仕事を続けたくて職場の人たちには言えなくて……。

別人格を作り上げて仕事を乗り切って、家に帰ると崩れるというパターンでしたね」

仕事を続けたい一心で、トラウマの治療を受けられる場所を探した。そして、ある療法を受けに行き高齢の男性臨床心理士に出会う。自費だと1回1万円かかるが「個人的に治療をしてあげる」と言われ、連絡先を交換してしまった。

「性被害のトラウマは性行為でしか治せないというのがその人独自の理論で。とにかく話がうまい。『結婚や出産をしたいなら、今しかないよ』と言われて洗脳状態みたいになっちゃって。

ただ、やっぱりちょっと触れられただけで、めちゃめちゃパニック状態みたいになっちゃって。そうしたら、やめるんですけど、『死にたい』と希死念慮もどんどん強くなってしまったんです……」

坂上さんは恋愛がうまくできなくて、ずっと悩んでいた。そんな焦りをうまく利用されたのかもしれない。

「死にたい」というワードで検索し、相談ダイヤルにかけると、支援団体や保健所、精神科医につないでくれた。自分の身に起きたことを話すと、誰もが「それは性被害だよ」と断言する。

「何人もの人に言われて、そっか、また私は性被害に遭ったのかと。でも、あの当時、本当に1人だったら命を断っちゃったかもしれないと思うと責めきれないんですよ」

ひきこもることができて、初めて自分の傷やツラさに目を向けられた

しばらく休職していたが復帰のめどが立たず、上京から1年後に仕事を辞めた。まもなくコロナ禍になり、地元に帰ることもできなくなる。貯金は半年で底をついた。

扶養照会をされるのが嫌で生活保護に踏み切れない人は多いが、坂上さんも親には絶対に知られたくなかった。

支援団体のスタッフが区役所に事情を説明してくれ、扶養照会なしで生活保護を受給。それから家にひきこもる生活が始まった。

「生活保護への抵抗はありまくりですよ。本当は一番社会を支えなきゃいけない世代だし、子育てをしている人も多い。なのに、私は両方できていないので、ずっと自分を責めてますよ。

でも、根底には『死にたい』という思いがあって、ずっと生きづらかったのに動き続けてきたんです。自分が崩れると家族が壊れちゃう気がして。それが家族から離れて1人になったときに、もう無理だよって感じで爆発しちゃった。

性被害の記憶も、ずっと意識から切り離していて、記憶を押し込めている自覚すら持てなかったから、治療につながることもできなかった。

ひきこもることができて、やっと、自分の傷やツラさに、自分自身で初めて目を向けることができたんです」

衝撃的だった主治医の言葉「生きているだけでいいよ」

相談ダイヤルがつないでくれた精神科には週に1度通院。主治医の女性には何でも話すことができた。

最初は「支援につながったからには早く社会復帰しないといけない」と焦っていたが、途中で意識が変わる。

きっかけは主治医の一言だった。

「私にどうなって欲しくて治療しているの？」と主治医に聞くと思いもよらない答えが返ってきたのだ。

「何かになって欲しいわけじゃない。ただ、生きていて欲しいなと思ってるだけだよ」

坂上さんの生き方を根本から揺るがす一言だった。

「最初は何、綺麗事言ってんのと思ったけど（笑）、すごく衝撃的でした。常に自分に役割を課していたので、『何者にもならなくていい』と言われたのは初めてで。

でも、私、面倒くさい人間なので不安になると聞くんです。そのたびに先生は『生きているだけでいいよ』と」

主治医からはくり返し「あなたはどうしたいの？」と聞かれた。

「私が自己決定権を取り戻すことを、先生は目指しているのかなって思う。幼いころから父親の顔色を見て行動するとか、全部、誰かを基準にしてきちゃったから、相手が求めている自分を作り過ぎちゃう。

あとは、『もっと怒っていい』とずっと言われています。家族が壊れたのは私のせいじゃないし、もっと親を責めていいって。

でも、私、親のこと怒れないんですよ。愛されてきたと思っているし。だから、先生が私の代わりに怒ってくれてる。性被害の相手のことなんか『地獄に落ちろ』とか（笑）」

誰にも迷惑をかけずに死にたいと海に向かう

ひきこもってしばらく経ったころ、坂上さんは地元の支援団体に電話をして家族を支援につなげようとした。

妹は家庭内暴力と買い物依存がひどく、困った両親から電話で懇願されたのだ。

だが、姉が自分を施設に入れようとしていると誤解した妹が激高。「いい加減にして！」と電話をかけてきた。

「家族のためにめちゃめちゃ考えて動いたのに、全部が悪い方に作用しちゃった。それで、また私が家庭を崩したみたいに感じて……」

追い詰められた坂上さんは、電車で海に向かった。誰にも迷惑をかけずに死ねる場所を必死に探して実行に移そうとしたのだ。

だが、お世話になってきた支援団体に電話で別れの挨拶をしたことで警察に通報されてしまう。実家にも連絡が行ってしまい、警察に保護された。

「あくまでも行方不明ってことにしたかったんですよ。でも、親にバレちゃったから、もう同じことはできないですね」

戻ってきた坂上さんを主治医はいつもと変わらず迎えてくれた。

その後、「とにかく家から出よう」と考えて、若者サポートステーション（自立や働くことに悩む若者と家族のための相談窓口）に行ったり、幼稚園教諭に戻ろうと履歴書を書いたりした。

だが、どちらもすぐに断念。またフラッシュバックが起きて寝込んでしまったからだ。

「自分で発信するときは『ここまでは話しても大丈夫』って調整ができる。でも、ニュースとか入ってくる情報は操作できないから、何かのトリガーに触れるとフラッシュバックしちゃうんです」

「揺れている自分でいい」と思えたら一歩踏み出せた

1年前から月に2、3回スキマバイトを始めた。フラッシュバックがなくなったわけではないが、起こる頻度が減ったことが後押しをしてくれた。

「突然、パッと体調が良くなるわけではなくて、グラデーションで揺れ動くんですよ。だから先のことはわからないけど、明日だけなら働けるんじゃないかと思って。

朝の5時に、その日の夕食時間帯の皿洗いの仕事に申し込んで寝ました。本当に勢いですね。5年ぶりの仕事だったけど、店長から『すごく助かりました』と言われて、ああ、まだ社会に居場所があるのかなと」

今も、大変な状況は続いている。それでも、坂上さんの表情は明るい。

「ひきこもっていた数年で一生分くらい泣いたけど、ダメなときがあってもいい、揺れている自分でいいと思えるようになった。それは、めちゃめちゃ大きな一歩ですね。

気持ちの面では脱出したと言えるかな。最初は“親のための私”からの脱出。次は“ちゃんとした自分”からの脱出。

今の私はタンポポの綿毛みたいにほわほわ漂っていて、どこに着地するかわからないけど、着地点が見つかってないリアルをそのまま伝えるのもいいのかなと。

生きていれば、これからも揺れ続けると思うので（笑）」

やわらかな笑顔から、自分の生き方を見つけた自信が伝わってきた。

〈前編はこちら『「一緒に死んでほしい」母に川へ沈められ…“機能不全家族”で育った30代女性をひきこもりにした性被害の記憶』〉

取材・文／萩原絹代