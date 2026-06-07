サイゼリヤでお馴染みの「ディアボラ風チキンステーキ」を作ってみた！ 玉ねぎソースとガルムソースの2種の味わいが相性抜群

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『ディアボラ風チキンステーキ【VOICEVOX】』というせんとさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

煮込みもいいけどやっぱ焼いた方が美味いかもしれない

サイゼリヤのメニューとしてもお馴染みの「ディアボラ風チキンステーキ」を投稿者のせんとさんが作ります。まずは新玉ねぎを粗目のみじん切りにして、バットに広げて空気にさらしておきます。

新じゃがは芽を取り、皮のまま賽の目切りに。

鶏もも肉は筋や残っている骨を取り除き、なるべく平らになるように切り開きました。お肉の下処理ができたら、両面に塩を振ってしばらく置いておきます。焼く直前に出てきた水分を拭き取るといいそうです。

次はソース作り。玉ねぎにパセリ（今回は乾燥パセリを使用）、オリーブ油、塩、胡椒、ニンニク、レモン汁を加えてよく混ぜておきます。

もう1つのガルムソースは、ウスターソースと砂糖とバターとみりんと水を混ぜ、沸くまで温めて作るとのこと。

ソースができたところでチキンステーキの準備。鶏もも肉の水分を拭き取ったら皮目を下にし、キッチンペーパーを被せたところに重石を乗せて焼いていきます。

5、6分焼いたら一度焼き加減を確認。

問題なければひっくり返し、裏面にも火を通します。

ひっくり返すと同時に新じゃがもフライパンに投入。味付けとして軽く塩と味の素を振っておきます。

火が通ったら盛り付け。

玉ねぎのソース→ガルムソースの順にかけたら、ディアボラ風チキンステーキの完成です！

一切れ食べたせんとさんは、「外バリバリ中ジューシーでめちゃうまあああぁあ！」の反応。2種類のソースも相性抜群で最高だそうです。

さらには付け合わせの新じゃがも皮が香ばしく、ホクホクでおイモの甘さを感じて相性がいいとのこと。止まらない美味しさ、と夢中で食べ進めるせんとさんでした。

皮のパリパリ感が見ているだけでも美味しそうなチキンステーキのレシピです。食べてみたくなったという方は、動画を参考にお試しください。

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