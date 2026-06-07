サイゼリヤでお馴染みの「ディアボラ風チキンステーキ」を作ってみた！ 玉ねぎソースとガルムソースの2種の味わいが相性抜群
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『ディアボラ風チキンステーキ【VOICEVOX】』というせんとさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
煮込みもいいけどやっぱ焼いた方が美味いかもしれない
サイゼリヤのメニューとしてもお馴染みの「ディアボラ風チキンステーキ」を投稿者のせんとさんが作ります。まずは新玉ねぎを粗目のみじん切りにして、バットに広げて空気にさらしておきます。
新じゃがは芽を取り、皮のまま賽の目切りに。
鶏もも肉は筋や残っている骨を取り除き、なるべく平らになるように切り開きました。お肉の下処理ができたら、両面に塩を振ってしばらく置いておきます。焼く直前に出てきた水分を拭き取るといいそうです。
次はソース作り。玉ねぎにパセリ（今回は乾燥パセリを使用）、オリーブ油、塩、胡椒、ニンニク、レモン汁を加えてよく混ぜておきます。
もう1つのガルムソースは、ウスターソースと砂糖とバターとみりんと水を混ぜ、沸くまで温めて作るとのこと。
ソースができたところでチキンステーキの準備。鶏もも肉の水分を拭き取ったら皮目を下にし、キッチンペーパーを被せたところに重石を乗せて焼いていきます。
5、6分焼いたら一度焼き加減を確認。
問題なければひっくり返し、裏面にも火を通します。
ひっくり返すと同時に新じゃがもフライパンに投入。味付けとして軽く塩と味の素を振っておきます。
火が通ったら盛り付け。
玉ねぎのソース→ガルムソースの順にかけたら、ディアボラ風チキンステーキの完成です！
一切れ食べたせんとさんは、「外バリバリ中ジューシーでめちゃうまあああぁあ！」の反応。2種類のソースも相性抜群で最高だそうです。
さらには付け合わせの新じゃがも皮が香ばしく、ホクホクでおイモの甘さを感じて相性がいいとのこと。止まらない美味しさ、と夢中で食べ進めるせんとさんでした。
皮のパリパリ感が見ているだけでも美味しそうなチキンステーキのレシピです。食べてみたくなったという方は、動画を参考にお試しください。
視聴者のコメント
・美味しそうな色
・うまそう過ぎるｗ
・ソースいいね美味しそうだ
・美味そうが過ぎる
・美味いよね？シンプルだけどいっちゃん旨みを味わえる一品！
・タマネギ余ってるから今度作ってみます