熊本地震から10年、“全国初”の広域連携による避難所運営の訓練が熊本市で行われた。災害関連死が地震による直接死の約4倍となった熊本地震。その教訓から生まれた新たな試みだ。

＜取材・文＝鈴江奈々（日本テレビアナウンサー）＞

■熊本で“全国初” 避難所の新たなカタチ

48時間以内に、T（トイレ）、K（キッチン）、B（ベッド）を設置し、温かい食事を提供するなど快適な環境を災害時にも提供できるようにする“TKB48”。福岡からトイレカー、宮崎からランドリーカーなど市外から大型の資機材が運び込まれ、民間企業・団体なども避難所運営に加わった。

ドーム型シェルターやテントに、応募した熊本の親子約40人が宿泊体験も行った。当時、避難所で2週間過ごした男性は「全く別物だった」と言い、車中泊避難していた親子からは「今回快適に過ごせたからこそ、これを必要とする高齢者や持病のある方などに使ってもらいたい。そのためにも、自分たちでできる備えもしようと思った」と語っていた。

■10年前の熊本地震で何が起きたのか

熊本市では最大11万人が避難し、市内には最大267か所の避難所ができたという。大西一史市長に、避難所の一つとなっていた小学校で当時の状況を聞いた。

（熊本市・大西一史市長）

「全校生徒200人くらいのこの学校に、600人の市民が避難されてキャパオーバーとなっていた中、トイレもだんだん汚れ、水も出ない。そうすると皆さん我慢される。校庭で車中泊をされていた方もいましたが、エコノミークラス症候群になる方も出てきました。各地でそうした光景が広がり、地獄絵図のような状況でした」

熊本地震の時に初めて国のプッシュ型支援が行われた。大量の物資が拠点となる陸上競技場などに届くが、その物資を誰がどうさばくのか、避難所にどう届けるのか。そうした「受援体制」が自治体側にないことで、数日間、水や食料を十分に届けられない状況に陥ったという。

■被災自治体が被災者対応は “限界”

災害で業務が急増する一方で、2度目の震度7となった本震の直後に集まれた市の職員は、2〜3割だったという。そうした中で災害対応にあたると何が起きるのか。

（熊本市・大西一史市長）

「私の体感で言うと、24時間が24日分くらいの経験をするくらいの感じで、次々といろんなことが起きていく。最も難しいと思ったのは、発災直後に職員がそろわないこと。市民に対して100％動きますと言いたいところだが、フルで動かない。その中で指揮しないといけないというのが非常に辛かった。私も3日くらい寝ずに対応してふらっときたことがあり、これはまずいと思った」

「他の自治体から応援も駆けつけてきてくれたが、職員は、自分たちの自治体で起こっていることだし、市民の皆さんを助けなくてはと寝ずに対応し、地震から1か月くらいになると、職員がバタバタと倒れていく状況が起きました。被災者を支援する職員も含めてみんな被災しているんです。だから、最初から広域で外から支えないと、住民を守れません。被災者を助けられません」

■全国から上がる“不安の声”

熊本で起きたことは、全国の自治体でも起こりうるのが現状だ。防災庁設置に向けて動く国に、全国市長会が去年4月に提出した「提言書」には、全国の市から同じような“不安の声”が多く上がっている。

「避難所運営に係る人手不足が課題で、市町村職員だけでは困難。少子高齢化が進む中で住民による自主運営も難しくなるのではないか」

「職員の減少や災害対応に関するノウハウを持っていない職員が多い中で、司令塔機能を復興期まで維持できるのかが課題」

「被災経験の乏しい自治体では、NPO・ボランティア団体等との連携・協働のイメージがもてず、円滑に連携が進まないことが想像される」

「各市町村での備蓄には、予算や保管場所等の問題により限界がある」

「災害フェーズを明示した上で、国・都道府県・市町村の役割を明確化してほしい」

■能登でも続く関連死 なぜ防げない？

能登半島地震の関連死は507人（5月時点）と直接死228人の約2倍。能登の各地の避難所を取材したが、1か月後でも雑魚寝を続ける避難所も見られ、体調を崩す避難者の姿もあった。なぜ避難所の景色は変わらないのか。どうしたら、災害関連死を防げるのか。長年、避難所環境改善に取り組み、今回の訓練を監修した避難所・避難生活学会の水谷嘉浩代表理事に聞いた。

（水谷嘉浩代表理事）

「災害支援は法律によって実施されますが、ここに大きな要因があります。特に災害対策基本法・災害救助法という法律は戦後にできた法律で、例えば東日本大震災を経験していない法律ですので、小さい災害には対応できるけども、広域の巨大災害には対応できていないのです。災害はいろんな規模も種類もあるが、行政はその規模に応じて対策本部のレベルをどんどんあげていく。一方で避難所は、どこまで被害が拡大しても（設置主体は）市町村。しかも法律で『住民を守る責務が自治体にある』となっているので当然取り組むが、被災者による被災者支援が行われているため、十分な環境を構築することが困難な状態になります。足りない状態が長期間続くことによって、避難者の健康被害につながっていると思います」

「法律の改正がまず必要です。小さな災害、局地災害の場合は従来通り市町村対応でいいと思う。熊本地震や能登半島地震クラスになると、単独の市町村の能力では対応が不可能になります。そのときに、TKBがしっかりと揃って長期避難に耐えられる環境を、市町村ではなく“被災レベル”に応じて、国あるいは都道府県が主体となって避難所支援をするという形に変える。被災を免れた近隣が助ける。それも相互支援なので、お互い様になる。避難所の備蓄や運営など、今は自治体ごとにバラツキがあるが『標準化』することで、誰かが肩代わりできる。そういうシステムにしないと、いつまでたっても変わらない」

■災害関連死防ぐ“カギ”

今回の熊本での訓練は、九州などの複数の自治体や民間企業、NPOなど約70団体が連携して行われた。“全国初”となる「広域連携」「官民連携」の避難所運営を行った理由とは――。

（水谷嘉浩代表理事）

「我が国では全労働人口に対して、法律で求められている行政の方の人数というのは5％で95％は民間人。避難所運営でも、例えば料理を出すのはコックさんが、電気の配線は電気の専門家がやるのが一番いい。普段の仕事・職業を通じて、あるいは業界団体を通じて、専門職が避難所に集まり、プロが被災者を支えるという形ができると思います。実際にイタリアの災害支援は95％が民間で、それぞれのプロが支援者という形で参加している。そのときに民間の支援者が、イタリアの事例のようにお金の心配もせずにしっかりと取り組める環境を作ることが重要。オールジャパンで支援に駆けつけるシステムづくりが今、必要です」

水谷氏は、行政や官民連携に加えて、地域住民の“つながり”の重要性も指摘している。熊本の訓練で行われたトークセッションの中では、熊本地震の際の好事例を紹介した。

「熊本地震でピーク時に400人が避難した益城町の避難所で、ずっと管理をされていた吉村静代さんは、当時、ベッドを入れ、食堂や子どもたちの遊び場、お茶の時間を作るなどして、住民をどんどん巻き込んでいった。その結果、この避難所は、4か月の避難生活で救急搬送ゼロだったんです」

（吉村静代さん）

「地震で家が全壊し、私も避難所に入りました。ほとんど知らない人ばかりでしたので毎日お声をかけていきました。2週間もすれば、だいたいみんながお話をして挨拶ができるようになり、避難所全体が徐々に明るくなっていきました。そして元気のいい方は外に出て仕事にいかれる。避難所に残っているのは高齢者の方々。だから高齢者の皆さんがいかに楽しく避難生活をするかと考え、みんなで仲良くやっていこうとした避難所でしたので、本当に大きな家族になりました。『お茶飲みしますよ』と声をかけるなど、コミュニケーションがとても大事だと思います」

■熊本から伝えたいこと 「災害関連死は防げる」

熊本地震から10年、市の職員の4割が地震対応の経験がないという。時間とともに風化も進む中、大西市長が大災害を経験していない人たちに伝えたいことは――。

（熊本市・大西一史市長）

「熊本地震の一番の反省は、災害関連死で亡くなった方が多かったこと。災害関連死は防げるんです。避難所でベッドや温かい食事がとれるとか『贅沢言うな』と思われるかもしれないけれど、これが命と直結しているという危機感を持たないと、災害関連死はなくせない。TKBを当たり前にするのは、なかなか1つの自治体だけでは難しい。資機材を大きな自治体でもすべて網羅することはできません。だから、分散して持ち、いざというときにすぐに被災地へ持ち寄れるような体制をとる。広域の連携がとれると、全国の防災対応力は非常に高まることになる。これを九州で進めようと今頑張っております」

「熊本地震の時、数日間、水や食料を十分に届けられなかったのは、規模が大きな災害といえども非常に忸怩たる思いでいます。皆さんにはできるだけ1週間分の水や食料、せめて3日分くらいの食料を備えてほしいと伝えている。個人の備えと行政や団体の備え、これが合わさることで、初動の混乱の時もなんとか命を助けることができるので、しっかり取り組んでいきたい」

■熊本訓練取材から見えたこと

現在の法律では、災害対応の主体が基礎自治体となっているため、1741自治体に1741通りの防災対応が存在している。地域の特性に合わせた対策は当然必要な一方で、罹災証明書の発行業務ひとつとっても対応が異なるなど、どの地域でも求められる災害対応にバラツキがあることが、自治体間の応援連携の「壁」にもなっているという。 こうした状況から、国主導により、備蓄や災害対応などを「全国標準化」することで、広域災害の際、スムーズな広域連携につなげることができる。災害規模やフェーズに応じて、国、都道府県と自治体の役割を見直し、官民の連携を後押しする新たなルールと体制整備が求められている。

防災庁の設置は今年秋にも設置される見通しだ。南海トラフ地震や首都直下地震などの大規模災害で被災者の命を守ることができるのか。過去の災害の教訓を形に変えていくことはまさにこれからだ。行政の防災対応のアップデートとともに、一人一人の備え、そして地域の繋がりを強化していくことの掛け算が重要であることが、熊本地震の教訓から浮き彫りになっている。