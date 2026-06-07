ダイソーアイテム活用、放置した焦げ付きや臭いをリセット「簡単！電子レンジ掃除」
“掃除マニア歴10年のかんたん掃除術”をテーマに役立つお掃除ライフハックを発信している、らふ（@rafu_kurashi）さんが、7日までに自身のインスタグラムを更新。ダイソーのアイテムを使って電子レンジをピカピカにする「簡単電子レンジ掃除」を紹介した。
【画像】スルンと汚れピカピカ！ダイソーアイテム活用法
らふさんは「見た目はキレイでも電子レンジの中って意外と汚れてる。放置すると汚れが焦げついて、ニオイや汚れ落ち悪化の原因になることも」とコメントし、動画を投稿。ダイソーのアルカリ電解水を使った以下の手軽な4ステップを公開した。
１、耐熱容器にアルカリ電解水50mLを入れる
２、500Wで2分加熱する
３、10分放置する
４、キッチンペーパーで汚れを拭き取る
「スルッとキレイになるからぜひ試してみてね」と呼びかけ、落ちにくい焦げには歯磨き粉を使うとピカピカになるという裏ワザも紹介。さらに、加熱後のやけどへの注意や、液晶・塗装部分への使用を避けること、プラグを抜いて安全に行うことなど、実践する際の細やかな注意点も分かりやすく解説している。
フルタイムで働きながら2児のママでもあるらふさん。自身のアカウントでは「1日5分で キレイが続くおうち」をモットーに、マネするだけで年中ぴかぴかになる方法や、汚れの見て見ぬふりを卒業するコツ、おすすめの便利グッズなどを紹介。忙しい毎日の中でも掃除のハードルが下がり、「整った空間で心にゆとりを」持てるようなヒントを多数届けている。
【画像】スルンと汚れピカピカ！ダイソーアイテム活用法
らふさんは「見た目はキレイでも電子レンジの中って意外と汚れてる。放置すると汚れが焦げついて、ニオイや汚れ落ち悪化の原因になることも」とコメントし、動画を投稿。ダイソーのアルカリ電解水を使った以下の手軽な4ステップを公開した。
２、500Wで2分加熱する
３、10分放置する
４、キッチンペーパーで汚れを拭き取る
「スルッとキレイになるからぜひ試してみてね」と呼びかけ、落ちにくい焦げには歯磨き粉を使うとピカピカになるという裏ワザも紹介。さらに、加熱後のやけどへの注意や、液晶・塗装部分への使用を避けること、プラグを抜いて安全に行うことなど、実践する際の細やかな注意点も分かりやすく解説している。
フルタイムで働きながら2児のママでもあるらふさん。自身のアカウントでは「1日5分で キレイが続くおうち」をモットーに、マネするだけで年中ぴかぴかになる方法や、汚れの見て見ぬふりを卒業するコツ、おすすめの便利グッズなどを紹介。忙しい毎日の中でも掃除のハードルが下がり、「整った空間で心にゆとりを」持てるようなヒントを多数届けている。