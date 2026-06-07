現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が7日、TBS「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。ドジャースの大谷翔平投手（31）についてコメントした。

大谷は3日（同4日）にダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、6回2安打無失点。中指の第1関節から出血するアクシデントの中、6三振を奪い今季6勝目を挙げた。規定投球回に1イニング足りないものの、防御率は驚異の0.74。打っては3安打2四球の4試合連続マルチ安打で、打率.301まで上昇した。

4日のダイヤモンドバックス戦は今季2度目の休養で、5日（日本時間6日）、本拠でのエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。4打数無安打で連続安打が7試合でストップしたもののチームはフレディ・フリーマン内野手（36）のサヨナラ本塁打で劇的勝利を飾った。

落合氏は、大谷について「ピッチャーとしては非常にいい立ち上がりをしているんだろうなというふうに思います」と言い、「当然、話題になってくるのはサイ・ヤング賞ということになるんだろうと思います」とサイ・ヤング賞獲得の可能性に言及した。

そして、「1番引っかかるのはイニング数ですよね。（規定）投球イニングに達するか、達しないか、故障明けの年なんでね。そのへんが1番懸念材料といえば懸念材料になるんだろうと思います」と自身の見方を話した。

また、「あと打つ方に関しては、例年と使い方がちょっと変わってますよね。投げる日は投げるばっかりとか、投げた次の日はバッターとして使わないみたいに。多少ベンチとして使い方が変わってきているので、そのへんにどうやって対応していくかっていうのが、これからの彼の腕の見せどころなんでないのかなって思いますけども」とコメントしていた。