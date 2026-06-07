【女子ボートレーサーインタビュー 井沢聖奈（２２＝愛知）後編】

――師匠は？

井沢 佐藤博亮さんです。でも、平本真之さんのグループなのでみんなに面倒見てもらっています。中村泰平さんとか山本甚太郎さんとかみんなのいいとこ取りをさせてもらっています。

――平本グループに入った経緯は

井沢 とにかくめちゃくちゃいい人なんです。平本さんも佐藤さんも人柄一本で頼みました。でも、めちゃくちゃ断られました。何回も頼んでやっと「グループなら」って入れてくれました。

――練習も一緒に

井沢 呼んだらいつでも来てくれるので本当にありがたいです。平本さんは操縦がすごくうまいし、佐藤さんにはペラとかいろんなことを教わっています。

――最も心に残っている指導は？

井沢 佐藤さんに「どうしても全速ターンが怖いんです」と言ったんです。そうしたら「俺も怖いし、みんな怖いんだよ。でもやるしかないんだよ」と言われました。この言葉で「やるしかないんだ」というメンタルに変わりました。

――最近の調整スタイルは

井沢 ターンの出口で押してくれるような出足型にすることが多いです。調整というより（自分が）１周２Ｍ以降カメラにも映っていないので、もっといろんな人のレースを見るようにしたいです。

――好きなレース場は？

井沢 宮島はいつもより点数も稼げて乗りやすかったです。蒲郡、とこなめはスタートがつかめなくて難しいかなって思います。

――レースで意識していること、ルーティンは

井沢 展示前にチョコを食べてます。外コースの時は展示でどこまで踏み込んでハンドルを切るかとかを考えながら走ってます。

――趣味は？

井沢 バスボムに最近ハマってます。ただの入浴はおもしろくないので、中におもちゃが入っているバスボムを箱買いしています。宿舎にも８個くらいは持って行きたいけど、大浴場なので「爆弾野郎」って言われちゃうので我慢してます（笑い）。

――同期の活躍を見て

井沢 刺激大アリです。樋江井舞はすごく上手だし、練習でもいろいろ聞いています。追いつけ追い越せで自分も頑張りたいです。

――休日の過ごし方は

井沢 最近は練習ばっかりです。あとは最近、飼い始めたワンちゃんの散歩が多いです。

――ワンちゃんの種類は

井沢 まだ誰にも言っていない初出し情報だけど、解禁します。キャバリアとパピヨンのミックス犬なんです。めちゃくちゃ可愛いくて毎日、癒されています。女の子で名前はポニーちゃんです。最近、お手とおかわりができるようになりました！

――ボートレースの魅力は

井沢 自分自身、運動は全くしていなかったんですよ。吹奏楽しかやっていなかったけど、試験に受かってレーサーになれたのでどんな人にも目指せる職業だと思います。

――ファンの方へメッセージを

井沢 応援してくださっているのはいろんな場所ですごく伝わっています。まだ全然、舟券に絡めていないけど、スピードを持って恩返しできるレースができるように頑張ります！！