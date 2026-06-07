賀来賢人「今の日本の女優さんとちょっと違う」美人女優を絶賛「超ギャンブラー」意外な一面にも言及
【モデルプレス＝2026/06/07】俳優の賀来賢人が5月30日、柄本時生のYouTubeチャンネルに出演。人気女優を絶賛した。
【写真】36歳人気俳優が絶賛した美人女優
この日は、柄本の車に乗りながら賀来と2人でトークを展開。賀来がプロデューサーを務めた映画「Never After Dark／ネバーアフターダーク」の話題になると、柄本は「穂志さんってどういう経緯ですか？」とこの作品で主演を務める女優の穂志もえかのキャスティングの理由について尋ねた。
すると賀来は「『SHOGUN 将軍』でも他の作品でも見ていたし、主人公のキャラクターをとなった時に『言葉がなくても成立する人がいい』となって」と本作の脚本・監督を務めたデイヴ・ボイルと話し合っていた時に穂志が浮かんできたという。
また、賀来は穂志について「超ギャンブラーだと思う」と言及。「今の日本の女優さんとちょっと違うかも。久々に『すげぇな、この人』って思って」と絶賛し、柄本が「気合い入ってる？」と尋ねると「めちゃめちゃ気合い入ってる。筋通ってるちゃんと」と答えていた。（modelpress編集部）
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◆賀来賢人、穂志もえかキャスティングの理由を明かす
この日は、柄本の車に乗りながら賀来と2人でトークを展開。賀来がプロデューサーを務めた映画「Never After Dark／ネバーアフターダーク」の話題になると、柄本は「穂志さんってどういう経緯ですか？」とこの作品で主演を務める女優の穂志もえかのキャスティングの理由について尋ねた。
◆賀来賢人、穂志もえかを絶賛
また、賀来は穂志について「超ギャンブラーだと思う」と言及。「今の日本の女優さんとちょっと違うかも。久々に『すげぇな、この人』って思って」と絶賛し、柄本が「気合い入ってる？」と尋ねると「めちゃめちゃ気合い入ってる。筋通ってるちゃんと」と答えていた。（modelpress編集部）
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