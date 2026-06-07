日本から海外への送金が「迅速」「激安」になった理由とは？【経済とお金の話】

日本から海外への送金が「迅速」「激安」になった理由

海外送金が「迅速」「激安」になった理由

これまで日本の銀行から、外国の銀行口座への送金は、送金額の１割近くも手数料がかかることがありました。たとえば、最初に日本の銀行で提示された「送金手数料」は確定していても、最後に着金した銀行では、中継銀行経由で次々に手数料が差し引かれ、送金額の６～９％も目減りしたうえ数日かかるボッタクリの仕組みだったのです。

これは、日本の銀行から送金する相手先の銀行が、直接コルレス契約（為替取引の条件を定めた契約）を結んでいないと、協定を結ぶ銀行間を経由するため、次々手数料が差し引かれたためです。

この非効率な銀行間送金システムは、ベルギーに本部を置く国際銀行間通信協会（ＳＷＩＦＴ）が仲立ちしてたものの、銀行が儲かるので長年放置してきた制度でした。世界銀行の調査では、顧客が負担する手数料平均は６・８％にも及んでいたのです。２０１９年の世界銀行推計による海外送金額は７１４２億ドル（約78・５兆円）でしたから、銀行はボロ儲けができたゆえんです。

これに風穴を開けたのが、英国に本社を置くトランスファーワイズ社でした。２０１１年に英ポンドとユーロ圏で送金サービスを始め、今や世界80か国で取扱額は１日平均２００億円以上の規模です。日本でも２０１６年からサービスが始まり、手数料は０・７％で送金は24時間以内です。

このシステムは、銀行業の免許をもたない闇営業の地下銀行の送金システムとそっくりです。世界中の銀行にトランスファーワイズの口座を作り、ネットで口座情報だけをやり取りする仕組みだからです。この会社の創業者で共同ＣＥＯのクリスト・カーマン氏はＩＴ先進国エストニア出身で、数学とコンピュータの専門家だったのです。

出典：眠れなくなるほど面白い 図解 経済とお金の話