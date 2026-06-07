◆米女子プロゴルフツアー メジャー第２戦 全米女子オープン 第３日（６日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）

第３ラウンドが行われ、１３位から出た畑岡奈紗（アビームコンサルティング）が４バーディー、１ボギーの６８と伸ばし、通算４アンダーで、トップと２打差の５位で最終日に向かう。

２２位で出た山下美夢有（みゆう、花王）は６９で回り、１アンダーの１６位に順位を上げた。

１打差３位で出た渋野日向子（サントリー）は７４と落とし、イーブンパーの１８位に後退した。首位とは６打差。７３の神谷そら（郵船ロジスティクス）、７０の桑木志帆（大和ハウス工業）も１８位。

７２の佐久間朱莉（しゅり、大東建託）は２オーバーで２５位。

７２の古江彩佳（富士通）は３オーバーで３４位。

７１の竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）、７４の岩井明愛（ホンダ）が４オーバーの４０位。

７３の小祝さくら（ニトリ）、７５の吉田優利（エプソン）は６オーバーで５３位。

７４の西郷真央（島津製作所）は７オーバーで６０位。

ネリー・コルダ（米国）、金世煐（韓国）が６アンダーでトップに立った。