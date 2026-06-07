◆米女子プロゴルフツアー メジャー第２戦 全米女子オープン 第３日（６日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）

第３ラウンドが行われ、１打差３位で出た２０１９年全英女子オープン覇者の渋野日向子（サントリー）は３バーディー、４ボギー、１ダブルボギーの７４とスコアを落とし、通算イーブンパー。６打差１８位でホールアウトした。

９番から６ホール連続でスコアが動く、出入りの激しいゴルフが続いた。ボギー直後の１０番で４メートルを沈めてバーディーを奪い、４アンダーに伸ばして後半を滑り出したが、１１番パー５でスコアを落とした。

１２番で１５７ヤードの第２打を６０センチにつけて取り返すも、１３番で右ラフからの第２打がグリーン奥にこぼれてボギー。１４番パー３ではティーショットをグリーン右手前バンカーに入れ、２オン３パットで痛恨のダブルボギーを喫した。

終盤も気持ちを切らすことなく粘りを発揮した。１５番はグリーン左奥から寄せ、１６番パー３では右バンカーから２メートル半に運び、沈めてパーをセーブした。最終１８番はグリーン右からのアプローチを２メートルに寄せたが、パーパットはカップ右へそれ、悔しいボギー締めとなった。

２０２４年は２位、昨年は７位と２年続けて好成績を残している大会。最終日に再浮上を目指す。