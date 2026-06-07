「肝臓がんのかゆみ」はどこに強く出やすい？原因や薬が効きにくい理由を医師が解説！

肝臓がんで皮膚にかゆみが生じる原因とは？メディカルドック監修医が、肝機能の低下による体内環境の変化や、脳が直接感じる特殊な仕組みを詳しく解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「肝臓がん」が進行すると「かゆみの症状」が現れる？医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

和田 蔵人（わだ内科・胃と腸クリニック）

佐賀大学医学部卒業。南海医療センター消化器内科部長、大分市医師会立アルメイダ病院内視鏡センター長兼消化器内科部長などを歴任後の2023年、大分県大分市に「わだ内科・胃と腸クリニック」開業。地域医療に従事しながら、医療関連の記事の執筆や監修などを行なっている。医学博士。日本消化器病学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本肝臓学会肝臓専門医、日本医師会認定産業医の資格を有する。

肝臓がんでかゆくなりやすい部位



肝臓がんに伴うかゆみは、特定の部位に限られず全身に生じることが多いのが特徴です。ときに手のひらや足の裏で特に強いかゆみを感じる場合もあります。これは皮膚そのものに異常がなくても体内部の変化で起こる内因性のかゆみであるため、身体の広い範囲に及ぶことが多いのです。つまり、肝臓がんの患者さんでは身体のどこがかゆくなるというより、体全体がかゆくなりうるといえます。

肝臓がんで皮膚にかゆみが生じる原因



肝臓がんで皮膚にかゆみが生じる主な原因は、肝機能の低下や胆汁うっ滞による体内環境の変化です。

肝臓の働きが悪くなると胆汁の流れが滞り、胆汁に含まれるビリルビンや胆汁酸などの成分が血液中に蓄積します。その結果、皮膚や全身の神経が刺激されてかゆみが引き起こされます。

このように肝臓がんのかゆみは皮膚自体の異常ではなく、体内の物質の蓄積によって起こるため、皮膚を見ても発疹など明らかな異常がみられない場合がほとんどです。

さらに、肝臓病によるかゆみは通常のかゆみとは異なるメカズズムで起こると考えられています。虫刺されや蕁麻疹など皮膚が原因のかゆみはヒスタミンという物質が神経を刺激しますが、肝臓病によるかゆみには脳内のオピオイド系物質が関与しており、脳が直接かゆみを感じる仕組みです。そのため、一般的な抗ヒスタミン薬が効きにくいという特徴があります。

肝臓がんについてよくある質問

ここまで肝臓がんについて紹介しました。ここでは「肝臓がん」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

肝臓がんによるかゆみはがんの進行度と関係がありますか？

かゆみの強さや出現には、肝臓がんそのものの大きさや進行度よりも、肝機能の低下の程度や胆汁うっ滞の程度が関係しています。がんが進行して肝臓の機能が悪化するほど黄疸やかゆみなどの症状が出やすくなります。



逆に、早期の肝臓がんでは自覚症状がほとんどなく、かゆみが現れることはまれです。したがって、かゆみが出てきた＝肝臓がんが進行したと単純に結び付けることはできませんが、全身のかゆみは肝臓の状態の悪化を示す一兆候であるため、担当医に症状を伝えて適切な対応をしてもらいましょう。

肝臓がんによるかゆみの治療は何科を受診すればよいですか？

肝臓がんによるかゆみ症状の治療は、肝臓の病気を専門とする肝臓内科や消化器内科で受けるのが適切です。肝臓がんで通院中であれば、まずは主治医にかゆみの症状も伝えてください。かゆみは緩和ケアの一環として治療可能な症状ですので、決して我慢する必要はありません。担当医は、症状に応じて適切な内服薬の処方や皮膚科との連携を含めた対策を考えてくださるでしょう。



なお、皮膚に湿疹やじんましんを伴っている場合には皮膚科の診察も有用ですが、肝臓がんに起因するかゆみ自体の治療は肝臓内科・消化器内科で行うのが一般的です。

肝臓がんによるかゆみとそれ以外の病気によるかゆみはどのように区別するのですか？

まず、皮膚の見た目に注目します。肝臓がんなど肝臓の病気によるかゆみは、皮膚に発疹や湿疹など目に見える異常がないのに全身がかゆくなる点が特徴です。肝臓がんによるかゆみでは皮膚症状がないため、見た目は普通なのに痒いという場合は、肝臓など内部の原因が疑われます。



また、肝臓が原因でかゆみが生じている場合、しばしば黄疸や濃い尿・白っぽい便といったほかの肝機能低下の症状を伴います。総じて、皮膚の状態（発疹の有無）と肝臓の状態（黄疸の有無や血液検査結果）を総合することで、肝臓がんによるかゆみかどうかを判断します。

まとめ



肝臓がんで生じる皮膚のかゆみは、黄疸に伴う胆汁成分の蓄積など肝臓の機能低下による症状の一つです。全身に及ぶ強いかゆみは患者さんのQOLを著しく低下させるため、適切な治療やケアによって和らげることが大切です。

本記事で述べたように、肝臓がんのかゆみは皮膚トラブル由来のかゆみとは原因が異なるため一般的な市販薬だけでは十分に改善しないこともあります。しかし、内服薬による治療やスキンケアの工夫によって多くの場合症状の軽減が可能です。つらいかゆみがあるときは一人で悩まず、遠慮なく主治医に相談してみましょう。医師と協力しながら対策を講じることで、かゆみ症状をコントロールし、日常生活の負担を減らすことができます。

関連する病気

肝臓がんと似た症状を示す、または同時に発生する可能性のある病気には以下のようなものがあります。

肝硬変

肝硬変

慢性肝炎

非アルコール性脂肪性肝疾患

胆道系がん（胆管がん、胆嚢がん）

関連する症状

肝臓がんに関連する症状は以下のような症状が挙げられます。これらの変化を正しく把握することが鑑別に役立ちます。

黄疸

右上腹部の痛み・不快感

体重減少

食欲不振

倦怠感・疲労感

腹水

悪心・嘔吐

参考文献

抗がん剤治療と皮膚症状｜静岡県立静岡がんセンター