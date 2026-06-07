メッシ温存のアルゼンチン、ホンジュラスに2発完勝…ラウタロが1ゴール1アシスト
国際親善試合が6日に行われ、アルゼンチン代表とホンジュラス代表が対戦した。
開幕目前のFIFAワールドカップ2026で連覇を目指すアルゼンチンは、ラウタロ・マルティネス（インテル）やジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリード）らが先発出場し、リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）はベンチスタートとなった。
前半からボールを握るアルゼンチンは、37分にラウタロ・マルティネスのPK成功で先制。1点リードで折り返す。
ハーフタイムで2枚を替えたアルゼンチンは、54分に追加点を記録する。最終ラインからの見事なパスワークでホンジュラスの守備を切り裂き、最後はラウタロ・マルティネスの落としをペナルティエリア内で受け取ったG・シメオネが押し込んだ。
出場が期待されたメッシだったが、リオネル・スカローニ監督は同選手を最後まで起用せずに温存。それでもアルゼンチンは2−0で完封勝利した。アルゼンチンは9日にW杯前最後の強化試合でアイスランド代表と対戦する。
【スコア】
アルゼンチン代表 2−0 ホンジュラス代表
【得点者】
1−0 37分 ラウタロ・マルティネス（アルゼンチン）
2−0 54分 ジュリアーノ・シメオネ（アルゼンチン）
開幕目前のFIFAワールドカップ2026で連覇を目指すアルゼンチンは、ラウタロ・マルティネス（インテル）やジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリード）らが先発出場し、リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）はベンチスタートとなった。
前半からボールを握るアルゼンチンは、37分にラウタロ・マルティネスのPK成功で先制。1点リードで折り返す。
出場が期待されたメッシだったが、リオネル・スカローニ監督は同選手を最後まで起用せずに温存。それでもアルゼンチンは2−0で完封勝利した。アルゼンチンは9日にW杯前最後の強化試合でアイスランド代表と対戦する。
【スコア】
アルゼンチン代表 2−0 ホンジュラス代表
【得点者】
1−0 37分 ラウタロ・マルティネス（アルゼンチン）
2−0 54分 ジュリアーノ・シメオネ（アルゼンチン）
【ゴール動画】アルゼンチンvsホンジュラス
連覇を目指す🇦🇷が先制— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 7, 2026
🇦🇷マルテイネス
落ち着いてPKを沈める
🌍国際親善試合
🆚アルゼンチン×ホンジュラス
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世界の連携— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 7, 2026
🇦🇷最終ラインから一瞬でゴール
最後はラウタロ・マルティネスからのジュリアーノ
🌍国際親善試合
🆚アルゼンチン×ホンジュラス
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