空前の株高に賃上げと景気の良い話が聞こえてくるが、長引く物価高に庶民の財布のヒモは固くなるばかり。物価上昇よりも賃金が伸びているはずなのに「強い経済」が実現する気配は皆無だ。

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厚労省が5日発表した4月の毎月勤労統計調査（速報、従業員5人以上）によると、物価変動を加味した実質賃金は前年同月比1.9％増。4カ月連続でプラスとなった。名目賃金にあたる「現金給与総額」は31万2425円で同3.5％増。3カ月連続で3％以上も伸びたのは、1992年3月以来、約34年ぶりという。

「今年1月から続く実質賃金プラスの背景には、大きく2つ要因があります。ひとつは、1月から統計サンプルが変わったことで名目賃金が高めに出ていること。そして、ガソリン補助金などのエネルギー政策によって消費者物価（CPI）が抑えられていることです。4月のCPIはプラス1.4％でしたが、日銀が出している政策的な特殊要因を除いたCPIの『コア指標』はプラス2.8％。それだけ物価抑制策によるところが大きい。統計的にゲタを履いた状態の名目賃金と、巨額の税金をつぎ込んだ補助金政策による物価抑制が、このところの実質賃金プラスを演出しているわけです」（経済評論家・斎藤満氏）

4カ月連続プラスは名ばかりで、実態はハリボテ。高市政権はガソリン補助金の継続と7〜9月の電気・ガス料金支援を柱とする補正予算3.1兆円を編成して物価抑制に躍起だが、物価高に拍車をかける円安修正には後ろ向きだ。いくら名目賃金が34年ぶりの伸びを見せても、今や円は世界最弱だから報われない。

■円の価値は3分の1

円の実力を示す実質実効為替レートは、円が強かった1995年ごろに比べ約62％も減価。価値が3分の2も下がっているのだ。

「補助金政策の継続によって5月も実質賃金プラスが続くかもしれませんが、それでも暮らし向きが良くなる気配がないのは、円安・インフレ圧力に歯止めをかけられていないからです。中東情勢の混乱による石油・ナフサ関連製品の値上げが相次ぐ中、CPIに先行する企業物価も上がっている。今夏はあらゆるモノの値上げラッシュが予想されるのに、日銀の利上げは後手後手。今月の金融政策決定会合で利上げしたとしても中立金利にすら届かず、円の魅力は薄いままです。これでは円安基調は変わらず、物価高も止まらない。実質賃金が再びマイナスに転じる可能性は高いとみています」（斎藤満氏）

一体、いつになったら「賃金・物価の好循環」がやってくるのか。

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