ベルギーがチュニジアに5-0で快勝

国際親善試合が現地時間6月6日に行われ、北中米ワールドカップ（W杯）に出場するベルギー代表とチュニジア代表が対戦。

ベルギーが5-0で圧勝した。MFケビン・デ・ブライネのミドルシュートがゴール前を固めるチュニジアの守備をこじ開けた。

ベルギーは本大会でグループGに入り、エジプト、イラン、ニュージーランドと対戦する。一方のチュニジアはグループFで日本、オランダ、スウェーデンと同居する。

チュニジアが1人の退場者を出し、2-0とベルギーがリードして迎えた後半20分だった。左サイドのFWジェレミー・ドクから中央でパスを受けたデ・ブライネがペナルティーエリアの外から右足の強烈なミドルシュートをゴール左へと叩き込んで見せた。現マンチェスター・シティのドクから元シティのデ・ブライネのホットラインで試合の行方を決定づける3点目を生み出した。

ファンからも「日本もミドル重要になる」「日本もこれやればチュニジアに勝てます！」「誰かミドル打てる人いるかな」といったコメントが寄せられている。

チュニジアはフィールドプレーヤー9人のうち、8人がほぼペナルティーエリア内に収まるような配置で守備を固めていたが、その守りを右足の一振りで攻略。本大会でチュニジアと激突する日本にとっては、その攻略法として大きなヒントとなったかもしれない。（FOOTBALL ZONE編集部）