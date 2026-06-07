バレーボール男子日本代表が７日、今季初戦を迎えるネーションズリーグ（ＮＬ）＝ １次リーグ中国大会１０日開幕＝に向けて出発。出国前の羽田空港で取材に応じたオポジット・西田有志（大阪Ｂ）は、２季ぶりの代表戦へ「自分の１年間やってきたものをただやるだけ。チームが勝っていく姿を届けられるようにしたい」と意気込んだ。

２４年パリ五輪後の昨季は、個人のトレーニングのために代表活動に参加していなかった。今季は５月２６日に集合し「久しぶりな感じでしたね」と笑みを浮かべた。昨季の日本代表は世界選手権で１次リーグ敗退。チーム作りの段階とはいえ、思っていた結果は残せなかった。帰ってきた得点源は「自分たちに必要なのは自信を取り戻すこと。ＮＬで表彰台に立つことを全員が目標にしている」とも語った。

今季ＮＬでは新ルールが導入され、テストされる。アタックコンタクト部分の厳格化など両手で押し込む攻撃や意図的にブロッカーの手に当てリバウンドを取ることも禁止される。西田は「まだ公式戦をやっていないので、どのラインまでがＯＫなのか、何とも言えない」とした上で「リバウンドを取りに行く時にも、ホールディングを取られてしまうとか。自分が向いていない方向にプッシュしたり、両手で押し込むときも。１つの技術を禁止された状態」と印象を語った。

身長１８６センチのオポジットで強打だけではない状況に応じた攻撃も持ち味だった。新ルールを練習で試してみて「神経質になりすぎてやらないとなると、どうしても安易なボールがいっちゃうのは練習でもあった」と振り返った。それでも「試合でやっていくしかない。最初は思い切ってやってみて、このラインまではダメと自分たちで調べるしかない。そこでストレスを抱えるわけではなく、真っ向から勝負したところで点数を取れるバレーが先行できれば」と冷静に受け止めていた。

◆ネーションズリーグ 女子は１９９３年からのワールドグランプリに代わる大会として２０１８年に新設した国際大会。１８チームが参加し、３組に分かれて３週で１次Ｌ計１２試合を行う。勝ち点は３―０、３―１で３点、３―２で２点、２―３で１点、１―３、０―３で０点。日本は中国、フランス、大阪で１次Ｌを戦い、成績上位７チームと開催国（中国・寧波）の計８チームが決勝大会に進む。