児童虐待の対応件数は2024年度時点で22万件を超えた。統計開始以来、初めて減少に転じたものの、過去最多だった2023年度に次いで2番目に多く高止まりしている状況だ。また、日本では子どもの9人に1人が貧困状態にあるとされ、人知れず苦しい生活を送っていることも多い。

【画像】「金食い虫だな！」と父から言われ続けてきた女性の半生

そうした貧困家庭など困難に直面している子どもたちと、その支援にフォーカスした書籍『大人は気づいてくれない 貧困脱出への伴走型支援』（岩波書店）が発売された。今回は同書から一部抜粋し、1歳で両親が離婚し、以降は父と2人暮らしを続けてきた女性の「理奈さん」のケースをお届けする。なお本文中の人名は全て仮名。



画像はイメージ ©yamasan/イメージマート

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1歳で両親が離婚、父から「金食い虫」となじられ続けた

初めて自宅の電気がつかなくなったのは木下理奈さんが小5の時だ。父親がぼそっと話した。

「電気、止められちゃったから」

20代になった理奈さんが「でも、葬式用のろうそくがたくさんあって、夜は火を付けて過ごしました」と振り返った。埼玉県の駅ビル内にあるファミリーレストランの片隅。話しぶりはあっけらかんとしている。一軒家の自宅では、やがてガスも水道も止まった。幸いにも、まきストーブがあり、父が近所でくんだ水を何度もやかんで沸かして風呂に入った。服は洗濯板で洗った。そんな生活が続いた。

「その後も同じようなことがありました」

埼玉県で生まれ、1歳で両親が離婚。父は幼い理奈さんを連れて東北地方の実家に戻り、建築会社に勤めたが、自室に引きこもりがちだった。祖父母の死後、児童虐待のネグレクト（育児放棄）の状態が続いた。父は仕事に行く日もあったが、よくパチンコ店に向かい、借金を重ねた。

「夜、その時に付き合っていた彼女の家に行くことも多かった。一人でお留守番をしました」

そんな夜は食パンを1枚だけ与えられ、そのまま食べた。頼みの綱は給食だが、給食費をもらう時はいつもなじられた。

「金食い虫だな」

父は家ではほぼ何もせず、理奈さんは大人の代わりに日常的に家事をする「ヤングケアラー」になった。ただ、発達障害があって、父が求める水準の家事は難しかった。

定時制高校の卒業を前に、実家から追い出され……

「レバニラ炒めを作れ」。父が命じ、小学生の理奈さんが酒のつまみを作る。勝手に他の食材を冷蔵庫から出すと、父は「おまえに食べさせるものじゃない」と怒鳴った。機嫌が悪い時は、げんこつで殴られ、冬の寒い夜、外に閉め出されることも珍しくなかった。やがて父に精神疾患の診断が下り、生活保護を受ける。

中学卒業後、見かねた埼玉県の親類に引き取られ、定時制高校に進んだ。一般の塾に通えない子どものための無料塾に高1から通った。アスポートの学習支援教室だ。

「教室では誰も私の言うことを否定せず、話を聞いてくれたのが一番良かった」

理奈さんはお気に入りの若い支援員が来ると、男女に関係なくベタベタと体に触れたがり、見知らぬ人とインターネットで出会うこともあった。その理由を尋ねられると、理奈さんは「ぬくもりが欲しかった」と答えた。寂しさの裏返しだった。

定時制高校で最終学年の4年生の夏前、事件が起きた。理奈さんは親類宅で家事を手伝っていたが、うまくできずに衝突を繰り返し、実家に帰されてしまう。だが、父は同居を嫌がった。

「どうしよう」

どこにも行き場がなく、理奈さんは途方に暮れた。

〈ハサミで腕を切り「精神病院に連れていって！」父から虐待→高校生で“ほぼホームレス状態”に…ヤングケアラーとして育った20代女性が送った絶望の日々〉へ続く

（岩波書店編集部／Webオリジナル（外部転載））