〈「金食い虫だな」1歳で両親が離婚→父から実家を追い出され…“ヤングケアラー”として生きてきた20代女性が明かす「ネグレクト父との生活」〉から続く

児童虐待の対応件数は2024年度時点で22万件を超えた。統計開始以来、初めて減少に転じたものの、過去最多だった2023年度に次いで2番目に多く高止まりしている状況だ。また、日本では子どもの9人に1人が貧困状態にあるとされ、人知れず苦しい生活を送っていることも多い。

【画像】ハサミで腕を傷つけ…ヤングケアラー女性が語った暗黒時代

そうした貧困家庭など困難に直面している子どもたちと、その支援にフォーカスした書籍『大人は気づいてくれない 貧困脱出への伴走型支援』（岩波書店）が発売された。今回は同書から一部抜粋し、1歳で両親が離婚したのちヤングケアラー状態で父と同居していた女性「理奈さん」のケースをお届けする。なお本文中の人名は全て仮名。



画像はイメージ ©yamasan/イメージマート

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高校卒業前に「ほぼホームレス状態」となってしまった

「1週間が限界だ」

高校生の理奈さんが東北地方の実家に戻ると、父が告げた。娘との同居を嫌がっていた。埼玉県の親類宅を追い出され、今更帰れないし、交通費もない。

「高校は卒業したいけど、中退するしかないか……」

諦めかけた時、友人が「戻るなら夜行バス代を出す」と連絡をくれた。アスポートの現場責任者の大森徹さんと、担当支援員だった小川敬子さんは理奈さんから電話で事情を聴き、受け入れ準備を始めた。大森さんは「あの時、彼女はまるでホームレス状態でした」と話す。

学習支援をするにも基盤の住居が必要だ。生きるため生活保護も。理奈さんが振り返る。

「アスポートに懸けるしかありませんでした」

カランカラン……。マンションの1階にある無料塾の入り口で、喫茶店のようなドアベルが鳴った。子どもが来たらすぐ気づくために付けてある。机が並ぶ教室に入った理奈さんはやつれていた。大森さんが迎える。「大丈夫？」。理奈さんは力なくほほえんだ。大森さんが語る。

「緊急事態をしのごうと、市役所の生活保護の担当課に連れて行きました」

「もう駄目。精神科病院に連れていって！」

埼玉県が生活困窮者支援策のアスポート事業を始めた頃から大森さんは関わる。元地方公務員で生活保護のケースワーカーを経験していた。十数年前に40代で退職後、住宅支援、就労支援、学習支援と移り、貧困対策の現場を見てきたベテランだ。

アスポートの通常業務は学習支援が中心だが、大森さんは理奈さんを公的支援につなぐしか道はないと考え、あらかじめ市役所に相談していた。小部屋に通され、机を挟んで、市の職員2人と、理奈さん、大森さん、小川さんの3人が向き合う。理奈さんがぽつりぽつりと事情を説明した。

「行く所がなくて……」

肩を落とす理奈さんに職員は「大丈夫。何とかなるよ」と声をかけた。まずは住まいが必要だ。職員は当面の生活場所として「無料低額宿泊所」と呼ばれる寮を提案した。自分で空き状況を尋ねるように促され、理奈さんが電話すると、幸い、1部屋空きがあり、その日のうちに入居できた。

生活保護の受給も決まり、理奈さんは寮から定時制高校に通った。最終学年の4年生。卒業を目指すが空回りし、精神状態が不安定になっていく。当時の心境をこう話す。

「いろいろありすぎて、気持ちが緩んだのかな」

発達障害があって人の心を理解しづらい面があり、恋愛など人間関係に悩んで高校を休みがちに。秋口には授業が頭に入らなくなった。次第に先々への不安が膨らんだ。寮では女性ばかり数人が暮らしていて、狭いがそれぞれ個室だ。朝食が終わる頃、寮長の女性が出勤してくる。みんなが食べ終わった後、理奈さんは食堂に一人で残り、考え込んでいた。そして思わぬ行動に出た。

朝、寮長の女性が出勤してきた時、理奈さんは食堂の床にぺたんと座り込み、ぼうぜんとしていた。はさみの刃を腕に当ててリストカットしている。腕を切りながら声を上げた。

「もう駄目。精神科病院に連れていって！」

〈「産んでほしいなんて頼んでない！」包丁を突き付けてきた虐待父に、娘は叫び…ヤングケアラーとして尽くし続けてきた女性がようやく見せた“反撃”〉へ続く

（岩波書店編集部／Webオリジナル（外部転載））