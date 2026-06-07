お笑いコンビ「アンタッチャブル」の柴田英嗣（50）が6日深夜放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。まさかの過去を明かした。

ラジオでも共演中のますだおかだ・岡田圭右と“仲良しバスツアー”と題し、車中ではMC・かまいたちとトークを展開した。

「M-1グランプリ2004」優勝前は、相方・山崎弘也がヒッピホップ風の衣装で本来のテンションの高さを抑えた芸風だったと回想。岡田からは「柴田君も結構トガってた。やんちゃな感じ」と言われ、「あんまり自分ではないんですけどね、トガってた印象が」と応じたが、「NHKでもちょっと出禁になるような感じの…いやホントよ!?」と暴露された。

「え！何したんですか！」と興味津々のかまいたち・濱家隆一に、「別に俺が何したってワケじゃないよ？」と柴田。「ただ、“テレビにチンピラが出てます”って苦情が入ったらしいのよ」と言って、笑わせた。

「（局が）調べたら、俺だったらしい。“どういうこと言ってましたか、そのチンピラは？”って聞いて調べたら、俺が言ってたせりふだったらしいのね。それでちょっと…」と振り返った。

「当時、不良に憧れてた…じゃないけど。サングラスだったし、しかもちょっと（サングラスに）角度入ってたし茶色だった。頭にタオル巻いてハッピで出てた」と苦笑い。「祭りのチンピラじゃないですか」と濱家にツッコまれていた。