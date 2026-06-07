〈ハサミで腕を切り「精神病院に連れていって！」父から虐待→高校生で“ほぼホームレス状態”に…ヤングケアラーとして育った20代女性が送った絶望の日々〉から続く

高止まりしている「児童虐待の対応件数」。2024年度は22万件と、歴代2番目に多かった。そうした困難に直面している子どもたちと、その支援にフォーカスした書籍『大人は気づいてくれない 貧困脱出への伴走型支援』（岩波書店）から一部抜粋。1歳で両親が離婚したのちヤングケアラー状態で父と同居していた女性「理奈さん」のケースをお届けする。なお本文中の人名は全て仮名。

【画像】「産んでほしいなんて頼んでない！」父に包丁を向け、娘は叫んだ……



画像はイメージ ©yamasan/イメージマート

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「名前の由来？ そんなの忘れた」と父は言った

小学校で「フケがすごい」と言われ、保健室でシャワーを浴びた。教科書の字が見づらいと養護教諭に訴えると「眼鏡が要るね」。しかし、父は「金がない」と嫌がり、理奈さんは親類に頼んで買ってもらった。

「みんなと同じように眼鏡をかけられてうれしかった」

家では父が暴力を振るった。気分次第で殴られ、家から閉め出された。「金食い虫」と何度も言われるつらい日々だった。

「お米を買うお金もなかった。給食だけが頼りでした」。給食で残ったパンや牛乳をもらうこともあった。おなかがすくと、「何か手伝わせて」と近所の家を訪ね、夕食の時間まで粘った。唯一の財産のお年玉を本の間や写真立ての裏に隠しても、いつの間にかどこかへ消えていた。父に聞いても、「知らねえよ」ととぼけるだけだった。

授業参観の前日にはいつも「行くよ」と言う父は、約束を守らなかった。

小6の時、「私の名前の由来」を作文で発表する授業があった。「理奈」という名前の由来を事前に聞くと、父は「そんなのは忘れた」と言うだけで、作文を書けずに当日を迎えた。結局、父は来ず、同級生の発表を聞くのが嫌で、その授業中はトイレで泣いて過ごした。

「あの時、アスポートの無料塾があったら、入り浸ったかもしれません。どこにも居場所がなかったから……。ただ、当時はそんな生活が当たり前で、困っているとも思いませんでした」

幼い頃の理奈さんは父に逆らえなかった。だが、中学生になると反撃を始めた。ある夜、中学生になった理奈さんを父がなじり始めた。

「家のことをもっとちゃんとやれ。役立たずだな。くそガキが」

父は包丁を突き付けてきた

父に押さえつけられるばかりだった理奈さんは、この頃、激しく反発するようになった。

「仕事に行かないくせに、偉そうに言うな」

理奈さんは日頃の不満をぶつけた。すると、父はいきなり、包丁を持ち、突きつけた。理奈さんも負けていなかった。台所から包丁を取り、父に刃を向けて叫ぶ。

「殺せるなら殺してみろ。どうせ捕まって終わるだけだから。私は別に死んでもいいんだ。産んでほしいなんて頼んでないし」

予想外の反撃に父は黙りこんだ。ブツブツ言いながら、包丁を置き、自室に戻っていった。理奈さんが振り返る。

「私が爆発して不満をぶちまけたら大げんかになったんです。正論を言われると逆上する人なんですよ」

その後も父の状況は悪くなるばかりだった。夜は不在にしていても、朝には戻る父が理奈さんに言った。

「俺が朝いなくて、携帯電話だけ置いてあったら、死んだと思ってくれ」

理奈さんの不安は膨らみ、落ち着かなくなった。

「父は優しい時よりきつい時の方が多くなり、暴力を振るいました。家には居場所がありませんでした」

激化するいじめから救ってくれたのは……

居場所は学校にもなかった。小学校時代から多動傾向をからかわれていた。

「障害者だと言われていじめを受け、蹴られることもありました」

やがて追い詰められてリストカットをするようになった。中学校の教室では友達の話題についていけず、いじめはひどくなった。

「私だけ携帯電話を買ってもらえなくて……」

動画やSNSの話で盛り上がる同級生を横目に、ぽつんと座っていた。担任に訴えても、「いじめるのにも理由があるんじゃないか」と言われた。思い切って校長に伝えると、相談に乗ってくれた。校長室のソファに座り、涙ぐんだ。

「助けてください。教室ではいじめられるし、父は自殺をほのめかしています。私はご飯もまともに食べられなくて……」

校長の男性は優しく事情を聴き、「教室にいづらいなら相談室にいればいい」と助言した。相談室では職員が付き添った。発達障害も考慮し、特別支援学級と相談室、教室を行き来する形に。さらに、校長は役所と連絡を取り、父を精神科病院につないでくれて、その後、生活保護を受給できるようになった。

「父と食事をする回数は増えました」

だが、父はパチンコや酒に浪費し、生活は不安定だった。そんな時、埼玉に住むおばの木下純子さんの誘いを思い出した。

「中学校を出たら、うちから高校に通う？」

中学校の修学旅行が近づいた頃、理奈さんはひそかに決心を固めていた。

（岩波書店編集部／Webオリジナル（外部転載））