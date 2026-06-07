歩きたくなくなってしまったワンコが、「立ったまま寝たフリ」をする姿が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で13万5000回再生を突破し、「なんちゅー顔ｗ」「愛おしすぎる」といったコメントが寄せられています。

【動画：歩かなくなってしまった犬→抱っこしてほしくて『立ったまま眠ったフリ』をして…『まさかの表情』】

歩きたくない…→立ったまま寝たフリ

TikTokアカウント「honeyl220」に投稿されたのは、散歩中に歩きたくなくなってしまい、飼い主さんに抱っこしてほしいと思っているトイプードルの男の子「こてつ」くんのお姿。

アスファルトの上で立ったまま、微動だにしなくなってしまったこてつくん。よく見ると、顔を飼い主さんの方に向けて目を瞑っているよう。歩きたくなさすぎて、寝たフリをしているようです…！

薄目で周囲をしっかりと確認

「なんで寝てるの！？」と、戸惑いが隠せない飼い主さん。ちょっと下を向いてみたり、薄目を開けてみたりと、こてつくんは寝たフリをしながらも、困っている飼い主さんの動きをしっかりと確認している様子。

歩きたくないがために、こてつくんが編み出した「立ったまま寝たフリ」大作戦。飼い主さんは「え、え、なに？抱っこする？」と言ってくれていて、こてつくんの希望は叶いそうな予感がしています。

進化してきた「抱っこのおねだり」

どうすれば抱っこしてもらえるかを、学んでしまった様子のこてつくん。抱っこのおねだりは、オスワリ→頑なに動かない→寝たフリへと、だんだん「進化」していったのだとか。

飼い主さん曰く、こてつくんは「調子がいい時は、ニコニコで散歩してくれる」のだそう。頭脳派ながらも可愛すぎるこてつくんの「寝顔」に、多くの人がキュンとしてしまったのでした。

投稿には「なんちゅー顔ｗ」「愛おしすぎる」「むしろ抱っこさせてください」「薄目で見てるの草」「賢すぎるのよ」「立ち寝！？可愛すぎる」といったコメントが寄せられています。

こてつくんのキュートさ溢れる日常は、TikTokアカウント「honeyl220」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「honeyl220」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。