豆柴さんの『唸り声』が聞こえてきて、何かあったのかと急いで駆けつけた結果…。想定外だった『平和すぎる』光景が尊いと話題になっているのです。

思わず笑顔になること間違いなし、微笑ましいその光景は記事執筆時点で48万回を超えて表示されており、4.1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『ヴッ』という犬の唸り声が聞こえたので、急いで見に行った結果→『想定外な光景』】

柴犬の『唸り声』が聞こえたので急いで駆けつけた結果…

Xアカウント『@nekokijiz』に投稿されたのは、保護子猫たちの育児に励む豆柴さんのお姿。

別室から聞こえてきたという柴犬「ふぅ」ちゃんの『ヴッ…』という唸り声。飼い主さんは何かあったのかと大急ぎで駆けつけたのだそう。

焦りつつ、駆けつけた先で見たのは…想定外の光景だったようです。

想定外だった『平和すぎる光景』に反響

クレートの中から遠くを見つめ、どこかちょっぴり困っているかのような、悟りを開いているかのような…何とも言えない表情を浮かべていたというふぅちゃん。

その胸元には…腕の中で、気持ちよさそうに丸まりながら眠る子猫「きじ」くんが…。どうやら飼い主さんの心配は杞憂、思った以上に『平和な光景』が広がっていたようです。

きじくんは、「こまち」くん、「はち」くんと共に生後数日で保護されたのだそう。

元々は喧嘩っ早い性格だったという先住犬のふぅちゃん、飼い主さんは保護してからしばらくの間ずっと子猫たちとの関係性を心配したものの…まさかの『優しいお姉さん』になったのだといいます。

ふぅちゃんときじくんが見せた優しさに溢れた平和な光景は多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「ねーさん、おめめが優しい」「尊い…」「か、かわいい…！」「緊張感ある導入なのにオチが平和で安心しました」などのコメントが寄せられています。

素敵なお姉さんとしての振る舞いに反響

まだ目も開いていない頃に保護され、飼い主さんやふぅちゃんに見守られながら、元気いっぱいすくすくと成長しているのだといいます。

日々どんどんわんぱくになっていく子猫たちに翻弄されつつも、どんな時もそばで見守ってくれているというふぅちゃん。

種族を超えた溢れんばかりの愛情、優しさに包まれた平和で幸せなその暮らしぶりは、多くのユーザーに癒やしや笑顔だけでなく、感動も届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@nekokijiz」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。