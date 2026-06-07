保護したばかりの子猫とちょっぴり気難しいゴールデンさん。大丈夫かな…そんな心配は杞憂だったようで…！？わんこと子猫の微笑ましい投稿には、「懐の大きいイケメンだわ♡」「可愛い～優しい～」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：気難しい性格の大型犬が『子猫にちょっかいをかけられた』結果→『怒るかな』と思いきや…想定外の尊い光景】

気難しいワンコが子猫と触れ合うと…！？

Instagramアカウント「ones.dog_anan」の投稿者さんは、徳島県にある『ONE'SDOG』のオーナーさん。犬の預かり＆自由に遊べるドッグガーデンを運営し、遊びにくるわんこたちの様子を投稿しています。

とある日、お店から帰宅していた投稿者さんの耳に子猫の鳴き声が…。迎え入れられた生後3週間ほどの小さな子猫は「エル」ちゃんと名付けられ、愛犬2匹との暮らしが始まりました。

ゴールデンレトリバーの「ルーク」くんは、ちょっぴり気難しい一面があるためエルちゃんとの触れ合いを心配していたといいます。しかしそこには、いつもエルちゃんの目線に合わせるルークくんの姿が…。

猫パンチ炸裂！

ルークくんのまわりをウロチョロし、お顔正面にやってきたエルちゃん。次の瞬間、怒涛の猫パンチが…！

口元やお鼻に何度パンチされても、ルークくんはすべてを受け入れていたそう。いくら子猫とはいえ、繰り返し爪を当てられて痛いはずですが、穏やかな表情は変わりません。むしろ、エルちゃんのお遊びに付き合ってあげる姿は優しさのかたまりです。

やんちゃな妹と優しいお兄ちゃん♡

じゃれつくように何度も猫パンチをするエルちゃんの姿からは、親愛の情があふれています。はじめましてから日は浅いのに、すでにお兄ちゃんのように慕っている様子が伝わってくる光景だったそう。やんちゃな妹と優しいお兄ちゃん…そんな言葉がぴったりな2匹には、思わず頬が緩んでしまいます。

気難しいルークくんも小さな小さなエルちゃんを、守るべき存在として受け入れたのでしょう。父性が芽生えた(！？)ルークくんに見守られ、エルちゃんもスクスクと成長すること間違いなしですね♡

この投稿には「寛大すぎる」「子猫の爪って薄くて若干痛いと思うのに優しい」といったコメントが寄せられています。

エルちゃんとルークくん、弟犬むぎくんの賑やかであたたかな日々は、Instagramアカウント「ones.dog_anan」をチェックしてくださいね♪

写真・動画提供：Instagramアカウント「ones.dog_anan」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております