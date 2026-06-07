aespa（エスパ）のKARINA（カリナ＝26）とWINTER（ウインター＝25）が、過去に宗教団体所属と思われる人に加入の誘いを受けたエピソードを公開した。

メンバー4人は5日、YouTubeチャンネルのバラエティー・トーク番組に出演した。トークの中で2人はぞれぞれ、道を歩いていた時「神を信じますか？」と言い寄る人について行ったことがあることを明かした。

話題が「WINTERが、人の言うことをすぐ信じてしまう傾向がある」と他の3人のメンバーが話した時に起きた。番組スタッフが冗談で「それなら、道を歩いていて『神を信じますか？』と誘ってくる人について行ったことがあるのではないか？」と質問すると、KARINAとWINTERが同時に「ついて行ったことがある」「カフェまでついて行った」と答え、みんながビックリする一幕があった。

WINTERはデビュー後「道で話し掛けられたが、私の過去をよく当てる人がいた。占い師かなと思えるくらいだった」と話し始めた。「その人が、もしかして手足が少し冷たいんじゃないですか？ どうですか？」と聞いたので「そうです」と答えると「近くのカフェに行こう」と言われ、ついて行ったという。

カフェに座り「幸い、カフェの中で、奇妙で不気味な雰囲気を感じ取り、約束があるという口実にしてすぐに抜け出した」と話した。

一方KARINAは、練習生時代に1人で買い物をしていると「もしかしてプレッシャーを背負って生きていないか？ 試練に直面している感じではないか？」と知らない人に声を掛けられたという。「私が練習生だと分かっているのかと思った」。その後「体がとてもだるそうなので、美味しいものを食べながら話を聞きたい」と近づき、カフェで甘いスムージーをおごってもらい、店を出たと明かした。

それを聞いていたWINTERは「私は自分が払ったのに」と話して、笑いを誘った。