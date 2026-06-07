選手時代は日本で活躍、指導者としてもPSG所属選手を輩出…ユ・サンチョルさんがこの世を去って5年

2002年の日韓ワールドカップで韓国代表ベスト4の主役であるユ・サンチョルさんが、闘病の末にこの世を去ってからいつの間にか5年が過ぎた。

去る2021年6月7日、ユ・サンチョルさんは膵臓がんの闘病中に50歳でこの世を去った。

【写真】Jリーグ時代の姿も…生前のユ・サンチョルさん

彼は、韓国プロサッカーKリーグの仁川（インチョン）ユナイテッドで監督として活動していた2019年11月、膵臓がんステージ4の診断を受けた。引退後は治療に専念したが、「必ずまた戻ってくる」という約束を果たすことは叶わなかった。

1994年、ユ・サンチョルさんはKリーグの蔚山（ウルサン）現代（ヒョンデ）ホランイ（現・蔚山HD FC）に入団するやいなや、ディフェンダー部門でKリーグベスト11に名を連ねた。その後、1998年にはミッドフィルダーとして、2002年にはフォワードとしてベスト11に選ばれるなど、ゴールキーパーを除くすべてのポジションでベスト11に選出された経歴を持つ。

ユ・サンチョルさん

その後1999年、Jリーグの横浜F・マリノスに移籍し、翌年にはリーグ22試合17ゴールで得点数3位に登りつめるなど、頭角を現した。これとともに、2002年のワールドカップでは、毎試合ポジションを変えて出場したり、試合中もポジションを変えて活躍したりしながら“マルチプレイヤー”の役割を全うした。

ユ・サンチョルさんは、2003年にマリノスのリーグ優勝を牽引し、2006年に蔚山で選手生活を締めくくった。その後は指導者の道を歩み、現在パリ・サンジェルマンに所属中のイ・ガンインなど、後輩の育成に力を注いだ。