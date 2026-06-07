【クロスワードクイズ】解けると爽快！ □に入るひらがなは？ 指先を彩るアイテムがヒント
記憶の引き出しにある単語をパズルのピースに見立てるだけで、いつもの言葉が新しい表情を見せてくれます。移動中や家事の合間などのなにげないスキマ時間に、言葉の連想を楽しんでみませんか？ 今回は、大切な贈り物や、人生の歩みを連想させる言葉をテーマに用意しました。
・横の並び：た ＋ □ ＋ び ＋ □
・縦の並び（左）：ゆ ＋ □ ＋ わ
・縦の並び（右）：お ＋ □ ＋ な
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▼解説
・ゆびわ（指輪）
・おとな（大人）
・たびびと（旅人）
正解は「び」と「と」の2文字でした。縦のラインでは、指先を華やかに彩る「ゆびわ（指輪）」と、成長して自立した「おとな（大人）」が完成します。横のラインは、未知の景色を求めて歩む「たびびと（旅人）」となります。
関連性のなさそうな言葉同士が、空欄を埋めることで1つの図として完成する瞬間は、クロスワードならではの醍醐味（だいごみ）ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。
・縦の並び（左）：ゆ ＋ □ ＋ わ
・縦の並び（右）：お ＋ □ ＋ な
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正解：「び」と「と」正解は「び」と「と」でした。
▼解説
・ゆびわ（指輪）
・おとな（大人）
・たびびと（旅人）
正解は「び」と「と」の2文字でした。縦のラインでは、指先を華やかに彩る「ゆびわ（指輪）」と、成長して自立した「おとな（大人）」が完成します。横のラインは、未知の景色を求めて歩む「たびびと（旅人）」となります。
関連性のなさそうな言葉同士が、空欄を埋めることで1つの図として完成する瞬間は、クロスワードならではの醍醐味（だいごみ）ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)