北海道根室市で５日、道東地方でラッコの調査をしている京都大野生動物研究センターの三谷曜子教授による講演会が開かれた。

三谷教授は、根室のラッコは餌を取るための潜水時間がアラスカのラッコより短く、水産資源が豊かな証拠だと説明した。

ラッコは北太平洋のみに生息し、環境省のレッドリストで絶滅危惧１Ａ類（絶滅の危険性が極めて高い）に分類されている。根室ではユルリ島やモユルリ島の周辺で２５頭前後がいるとされる。

２０１８年に道東で調査を始めた三谷教授は、道内では１９９６年からラッコが確認され、北方４島で増えた群れの一部が道東に移ったと解説。「２０１４年に繁殖が確認され、根室がラッコのすむ場所になった」とした。

ラッコの潜水時間は、アラスカの個体が平均１・９分なのに対し、根室は０・７分。三谷教授は「根室は餌が豊富と考えられる」と述べた。餌を調べると二枚貝を多く捕食していることが判明。ウニも好むとされるが、２２年の調査では赤潮の影響もあって全く食べていなかった。

ラッコと人間との関係について、三谷教授は「絶滅危惧種から脱却するためラッコについて学び、ともに生きる道を探るべきだ。根室はラッコも人も引きつける素敵な場所だ」と強調。今後、生息数が増えるかについては「最大の要素は、子育てができる環境が整っているかにある。そのため、道内でどこまで増えるかはわからない」と語った。

会場には、過去に市内で採集されたラッコの毛皮や赤ちゃんの剥製（はくせい）が展示された。参加者は手で触れながら、その魅力を感じていた。