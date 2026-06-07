気象台によると、桜島の南岳山頂火口で7日午前6時52分に噴火が発生し、連続噴火となりました。連続噴火は、午前7時55分に噴火基準未満となりました。

噴煙は火口から最高で1300mの高さまで上がり、中量の噴煙が西に流れました。

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

画像は午前10時の桜島で、現在も火口からは低い噴煙が上がっています。

桜島降灰予報（定時）灰が予想されるエリアと時間帯を確認

７日０９時から１２時までは火口から東方向、７日２１時から２４時までは火口から北東方向に降灰が予想されます。

７日９時から８日３時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼０７日０９時から１２時まで 東（鹿屋市輝北方向） １５０ｋｍ ６ｋｍ

▼０７日１２時から１５時まで 南東（垂水・鹿屋方向） １００ｋｍ ６ｋｍ

▼０７日１５時から１８時まで 東（鹿屋市輝北方向） １００ｋｍ ４ｋｍ

▼０７日１８時から２１時まで 東（鹿屋市輝北方向） ６０ｋｍ ４ｋｍ

▼０７日２１時から２４時まで 北東（霧島市福山方向） ７０ｋｍ ５ｋｍ

▼０８日００時から０３時まで 東（鹿屋市輝北方向） １００ｋｍ ６ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、垂水市、鹿屋市、霧島市、曽於市、志布志市、大崎町、東串良町、肝付町、錦江町

宮崎県 ：串間市、都城市、日南市、三股町、宮崎市、小林市、高原町

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