今すぐ改善できる！姿勢が崩れにくいパーフェクト習慣とは？【肩甲骨はがし】

今すぐ改善できる！姿勢が崩れにくいパーフェクト習慣とは

左右均等に体を使うクセをつける

肩甲骨はがしの効果を持続させるためにも、普段から正しい姿勢を身につけることの大切さを紹介してきました。しかし、姿勢の崩れはいわば「体のクセ」のようなもの。長年の悪い姿勢に体が慣れていると、正しい姿勢をとるための筋肉が未発達なため、よい姿勢がなかなか定着しません。

そこで実践したいのが、「姿勢を崩しにくい生活習慣」。体に負荷をかけない習慣を日常にとり入れることで、姿勢を保つ筋肉や骨格が整い、次第によい姿勢が身につきます。

１つの着目点として、偏った体の使い方をしないことが挙げられます。例えばバッグを持つなら、両肩に等しく重みが加わるリュックサックが理想。左右均等に体を使うことで、骨格のゆがみを防ぐためです。ハンドバッグを持つ場合は、左右交互に持つようにしてください。またショルダーバッグなら、肩への負荷が軽減する斜め掛けにし、掛ける肩をときどき入れ替えましょう。

足を組む、スマートフォンを持つ、電車の吊り革を握る、片足に体重をかけて立つといった動作も同様に、左右の手や足を等しく使うことで姿勢の偏りや崩れを防げます。

出典：『専門家がしっかり教える 健康図解 あらゆるコリ、痛みが消える肩甲骨はがし』著/藤縄理