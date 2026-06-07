元TOKIOの松岡昌宏（49）が7日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。5月31日に活動を終了した嵐のメンバーとのラストライブ後のやり取りを明かす場面があった。

当日は現地・東京ドームで後輩の最後の勇姿を見届けたという松岡。「いいもの見させてもらいましたよ。とっても。感動できた」と語り、「っていうのを今から1時間ぐらい前に、サウナで二宮に言いました」と収録直前にサウナで会った二宮和也に直接感想を伝えたことも明かした。

ライブ以来、二宮とも会っていなかったそうで「あいつスゲえなと思ったのが、次の日にはサウナ行ってたらしいんだよね。俺ちょっと行けなかったんだけど、その日、夜しか。そしたら、サウナのスタッフが“二宮さん、昼間お見えになってましたよ”って。あいつスゲえな、もう、もう通常モードだなって。そこのカッコ良さ、みたいなのはあるじゃん」と話した。

「6月1日から。それぞれの新たなスタートが始まったわけじゃん。淡々と次のものに向かって、歩き始めているっていう姿もカッコいい」と続けた。

その上で「ありがたいことに、一応先輩って呼ばれている人間だから、全員からLINE頂いたんですけど」と新たなスタートを切った後輩たちからメッセージが届いたことも報告。「みんなそれぞれ、やっぱり違うんだよね。“どうでした？”っていう人と“ありがとうございました”とか。“本当にTOKIO兄さんの背中見て育った僕たちは…”って丁寧な文くれるやつもいるし。“近々飲もうね”っていうやつもいるし。いろんなパターンがいて」としみじみ。

「それがなんかうれしくて。それこそ、5人それぞれが、やっぱりこういう風にまた動き出したんだなっていううれしさが、1日にLINEをもらったから余計うれしかったりもしましたね」と話した。

月曜日の夜は行きつけの居酒屋で嵐の話題で盛り上がったことも明かし、「あんなに女性がコンビニとかキヨスクでスポーツ新聞を買う姿なんか見たことないっていう話で、大盛り上がり。そういう現象を、多々見せてくれた」と後輩の活躍に感嘆。「嵐の5人は、本当にお疲れ様でした。そして、これから伝説になっていくし、これからも一緒に、俺も負けないで頑張っていこうという気持ちにさせてもらいましたよ」とねぎらった。