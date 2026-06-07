〈「煮物は弱火でコトコト」実は間違い？ 人気料理家が明かす「野菜と火入れ」の意外過ぎる真実〉から続く

チャーハン作りといえば「冷やご飯」を使うか、それとも「あたたかいご飯」を使うかが大きな分かれ目だ。実際のところ、プロはどのようにしているのか。人気料理研究家・樋口直哉氏の新著『日本の定番料理10の謎 ポテトサラダはなぜ「おかず」になったのか』（NHK出版）から、一部抜粋してお届けする。

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料理研究家が明かす「チャーハン作りの結論」 ©years/イメージマート

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プロの炒飯は「冷やご飯」と「あたたかいご飯」のどちらを使うのか？

じつはパラパラチャーハンを作るために必要な調理条件は明らかになっていません。米の含水率やデンプンの糊化度、油の表面張力やタンパク質（例えば卵）の熱変性速度といった条件に加え、鍋のなかで米粒が動いているわけで、変数が非常に多いために研究するのが難しく、そもそも「パラパラ」がどんな状態なのか、それがおいしさにどうつながっているのかを定義するのが困難だからです。

油を入れた鍋のなかで米の水分を飛ばしていけばいつかは「パラパラ」になるでしょうが、それだけではパサパサしておいしくありません。「しっとり派」が存在するくらいなので、どのくらい水分を残すかは好みの世界です。

チャーハンという料理が難しいのはそれだけ求められる理想が人によって異なるからです。チャーハンについて考える前に基本とされる作り方を押さえておきましょう。

何をもって基本とするのか、というのもまた議論されるテーマだとは思いますが、東京・千駄ケ谷にある、僕の母校でもある調理師養成施設、服部栄養専門学校のチャーハンの作り方は、

中華鍋を充分に熱し、油を馴染ませる → 油壺に余分な油を戻し、新しい油を足し、溶き卵を加える → ご飯を加え、ひっくり返し、お玉の背でほぐしながら炒める → 塩、こしょうで味を調え、仕上げに長ねぎのみじん切りを加える。

というものでした。調理師学校によってはしょうゆやうま味調味料を入れるところがあったり、調味の前に長ねぎのみじん切りを投入するところもありますが、基本的な作り方は同じで、多くの学校で中国料理の試験課題になっています。

チャーハン作りを通して、上手に炒め上げられていれば合格で、卵とご飯が焦げていれば不合格という具合に鍋振りや卵を焦がさないよう炒める技術が養われるからです。

プロが「冷やご飯」をチャーハンに使わないワケ

基本の作り方では冷やご飯ではなく、温かいご飯を使います。冷めたご飯は米粒同士が固まっているので炒めづらいからです。

実際、僕が見聞きした中国料理店の厨房では炊飯器などで保温されたご飯を使うところもあれば、席数の少ない高級店ではご飯を蒸して温め直すお店もありましたが、冷やご飯からチャーハンを作る店は見たことがありません。冷たいご飯を炒めて、チャーハンを作るのには時間がかかり、効率的ではないからでしょう。

卵はご飯より先に加えます。ご飯がべたべたする要因が表面のデンプンである、というのは前述しましたが、卵を加えることで特に卵黄に含まれるレシチンが油と合わさり、米粒から水分が外に出るのを防ぎ、同時に外から余分な水分が入るのを防ぐ役割を果たすとされます（金子真由美ほか「チャーハンの物性とおいしさに及ぼすマヨネーズ配合の影響」）。

冷凍チャーハンの製造方法には卵黄、乾燥卵白、米を合わせ、炊き上げてから炒める、炒め油に乳化剤を添加するなどがありますが、同じ原理を応用したものですし、世の中に「裏ワザ」として広まっている「あらかじめご飯と卵を混ぜたものを炒める」という手法もこうした理由からです。

あらかじめご飯と卵を混ぜる場合、卵は全卵ではなく、卵黄のみを使用したほうがいいでしょう。卵白の大部分は水分なので、ご飯と混ぜると粘りの原因になるからです。また、揚州炒飯や河野レシピ（書籍参照）のように卵を具材として生かしたい場合、後から事前に加熱した卵を加えるにしても卵とご飯を炒めてから、さらに具材として事前に炒めた卵を加えるのが良さそうです。

〈家庭で「パラパラチャーハン」を作りたいなら「絶対やってはいけないこと」がある…人気料理家が解説するコツ〉へ続く

（樋口 直哉／Webオリジナル（外部転載））