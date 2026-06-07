〈「こんな僕に相手いるのかな」48歳で婚活を始めた年収200万円の独身漫画家→“乃木坂46風”美女とデートに…結果は？ 本人が明かした“まさかの結末”〉から続く

48歳で婚活に目覚めた独身漫画家の中川学さん（50）。自身の「年収200万円」を公表してマッチングアプリや婚活パーティーに挑み、その実体験を描いたコミックエッセイ『独りで死ぬのはイヤだ 年収200万円、48歳独身漫画家の婚活記』（集英社）を発売し、話題を呼んでいる。

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中川さんの「年収200万円」というプロフィールに、女性たちはどんな反応を見せたのか。「年収200万なんて婚活する資格がない」「独りで死ねよ」というネット上の心ない声をどう受け止めているのか？（全3回の3回目／1回目から読む）



漫画家の中川学さん ©榎本麻美／文藝春秋

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「意外と出会えたな」マッチングアプリで何人の女性と会えたのか

――中川さんは48歳からマッチングアプリを使い始めたそうですが、使ってみて良かったことはありますか。

中川学さん（以下、中川） 最初から共通の趣味がある人に「いいね」を押して出会うので、めちゃくちゃ話が合うんですよね。僕は映画が好きなので、映画が趣味の人にばかり「いいね」を押して、マッチングした人と会うようにしていました。

あとは、お相手もプロフィールに書いてある僕の年収や肩書きを知った上で来てくれるので、ミスマッチというか、辛辣なことを言われるようなことはありませんでした。

――マッチングアプリを利用してみた感想としては、どうでしたか。

中川 「意外と出会えたな」と僕は思ってます。もっと断られ続けるのかなと思ったけど、意外とマッチングもしましたし、女性側もフットワークが軽い人が多いなと感じました。結果的に、マッチングアプリで出会ったのは7人だったと思います。

デートの時に行くお店を選んだり、予約したりとかは全部僕がやるようにしていました。元々そういうのがすごく苦手でほとんどやってこなかったんですけど、やらざるを得なくて。

だから婚活を始めるようになってから、食べログのお店保存の数がめちゃめちゃ増えたんですよ。

――それは婚活をやるようになって良かったところですか。

中川 そうですね。昔はすごく面倒臭いことだと思っていたけど、それが気軽にできるようになったのは良かったです。

「体の繋がりを求めているわけではないんだ」婚活パーティーで号泣したワケ

――婚活パーティーでは、印象的な出会いはありましたか。

中川 色々な人がいてすごく面白かったんですけど、神田で開かれた婚活パーティーに参加したときに出会った、笑福亭鶴瓶さん似の50代の男性が特に印象に残っていて。

1年半前に、小学校の同級生だった最愛の奥さんに先立たれたそうなんですよ。奥さんは子どもの頃から難病を抱えていたので、いわゆる夫婦の営みというのは一度もなかったんだそうです。

――体の負担になってしまうのですね。

中川 だから彼は童貞なんですよね。「体の繋がりを求めているわけではないんだ」と言って。僕は彼の隣の席だったのでたまたまその話を聞いたわけです。他のみんなには聞こえていない状態でした。

彼はいじられキャラで、ピエロに徹していたので「うぜー（笑）」とか言われていたんですけど、僕はその横でずっと号泣してしまって。

――それがきっかけで、シングルマザーの女性と連絡先を交換することになったんですね。

中川 そうですね。

「最初からお相手の雰囲気がわかる」アプリとは違う婚活パーティーの良さ

――中川さんは婚活でマッチングアプリも利用されたと思いますが、婚活パーティーの良さというと何かありますか。

中川 婚活パーティーは、最初からお相手の雰囲気がわかるところがいいなと思います。マッチングアプリだったら最初はデータやプロフィールから入りますけど、婚活パーティーはまず対面なので、フィーリングで判断できるんですよね。

写真だけ見てやりとりをして、実際に会ったら「写真と違うじゃん」みたいなこともないですし。

――婚活パーティーで年収や職業のことがネックになることはありましたか。

中川 「エッセイ漫画家です」と包み隠さず言っていたんですけど、それに関して何か言われるようなことはありませんでしたね。逆に「そうなんですか、どんなの描いてるんですか」と、興味を持ってもらえました。

――婚活をする中で、難しかったことはありますか。

中川 一番難しかったのは2回目のデートをすることじゃないですかね。1回会ってそれで終わりということが続いたので。

アプリで出会った女性と6回以上デート→「付き合ってください」と告白したら…

――婚活を通して出会ったなかで、2回以上デートをした方はいるのでしょうか。

中川 漫画には描いていないんですけど、マッチングアプリで出会った、映画が好きな人と6〜7回デートしたんですよ。美術館に行ったり映画を観に行ったりして。

それで僕の方から「付き合ってください」と告白をしたんですね。そうしたら「そういうつもりじゃなかった」と言われてしまって。

――えっ、そうなのですか。

中川 僕も「いやいやいや、マッチングアプリで始まったんじゃないですか」と思ったんですよ。マッチングアプリで知り合っているから目的も一緒だと思っていたので、お相手も「友達だと思っていた」とはならないだろうと思って告白したんですけど「映画友達としているのが一番合っていると思うんです」と言われてしまって。「あっ、そうか……」と。

「今もまだ連絡を取り合っている人がいる」現在進行形の恋愛事情

――確かに、趣味の友達を探すためにマッチングアプリを利用している人もいそうですよね。

中川 自分なりに分析をしてみた結果、先ほどもお伝えしたように、僕、全然「セクシー」を出せないんですよね。男女関係の雰囲気を全然出せないんですよ、まったく。

――デート中に、恋愛ムードを漂わせることができない？

中川 そうです。それができないままいきなり告白をしてしまうので、相手はびっくりしちゃうんですよね。「いや、そんな感じでもなかったんだよ」と。僕はお互い好意を持っているつもりだったんですけど、全然違ったんですよね（笑）。

――他に、マッチングアプリで良い感じになった方はいましたか。

中川 実は、今もまだ連絡を取り合っている人がいて。食事をしたりするくらいの関係性ではあるんですが、僕としては、出会った方の中では一番その女性に惹かれてますね。

――その恋がうまく行くといいですね。婚活漫画を描き始めてから、何か反響はありましたか。

中川 同世代の男性から「自分も婚活頑張ってみよう」と言ってもらえたのが嬉しかったですね。一方で、Xやヤフコメでは結構色々言われてしまったんですけどね。

「婚活する資格がない」「独りで死ねよ」と批判が殺到して…

――どんなことを言われたのでしょう。

中川 「年収200万なんて婚活する資格がない」とか「独りで死ねよ」みたいなことも言われましたね。

「結婚をしようと思った動機が自分勝手」「結婚した先のビジョンがまったくなくて、それってつまり結婚相手のことをまったく考えてないということだよね」とも書かれていました。

――それを受けて、どう思われましたか。

中川 いやあ、確かに自分のことしか考えていなかったなと思って、すごく反省しましたね。「そういう考え方だから今まで一人だったのかな」とか思いましたよね（笑）。

年収に関しても「確かにそうだよな」と思って、だからそれ以降、自分のキャパ以上に仕事を入れるようにして、年収アップを図っているところなんですけど。

――3年間の婚活を振り返ってみて、何か気付いたことなどありましたか。

中川 自分が「意外と女性とおしゃべりするのが好きなんだな」ということに気づきました。自信になったと言いますか、楽しくできるんだなと。

「今は婚活も、結婚も考えてない」その理由とは？

――今後も婚活は続けようと思っていますか？

中川 いやあ、今はあまり婚活も、結婚も考えてないですね。

――それはどうしてでしょう。

中川 自分は結婚して家族を作りたかったわけではなく、「家族」というグループに所属して安心したかっただけなのではないかということに思い至りまして、それならば、そのグループは家族じゃなくても良いのかもしれないなと思ったんです。

例えばシェアハウスとかがありますけど、そういう風に、もっとゆるく繋がれるグループに所属することでも満足できるような気もするんですよね。

――「ずっと誰かと一緒にいるのがしんどい」というのも関係しているのでしょうか。

中川 それもありますね。

――マッチングアプリは今もまだ登録しているそうですが、今後は退会する予定なのでしょうか。

中川 今は無料会員として登録しているんですけど、「もういいかな」と思っているので、退会も考えていますね。

母親からは「無事で生きてくれたらいい」と…

――中川さんはこれから、どのように生きていきたいと考えていますか。

中川 漫画はこれからも描き続けていきたいんですよね。全然儲かっていませんけど、最初に漫画家になることを決めた時に「仕事にならなくても、漫画は死ぬまで描き続ける」というルールを自分に課したんですよ。

一時期、全然仕事がなくなった時もあったんですけど、その時も「あっ、じゃあちょうど自分が好きな漫画を描けるな」と思ったんです。

誰に見せるでもなく好きなように漫画を描いて、根本敬先生の漫画講座に通って、そこで発表したりしていました。

――中川さんはくも膜下出血で倒れたことがありますが、お母様からは今後の生き方について何か言われていますか。

中川 いや、ほとんどないですね。「無事で生きてくれたらいい」と言ってくれています。これまで僕、仕事を転々としたり、倒れたり、失踪して日本縦断したりもしていたので（笑）。

とにかく「無事で生きてくれたらいい」という感じなので、そういう風に生きようと思っています。あ、でも親孝行もします！

撮影＝榎本麻美／文藝春秋

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（吉川 ばんび）