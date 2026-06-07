48歳で婚活に目覚めた独身漫画家の中川学さん（50）。自身の「年収200万円」を公表してマッチングアプリや婚活パーティーに挑み、その実体験を描いたコミックエッセイ『独りで死ぬのはイヤだ 年収200万円、48歳独身漫画家の婚活記』（集英社）を発売した。

【衝撃マンガ】48歳で婚活を始めた年収200万円・独身漫画家の“美女とのデート”をマンガで見る

もともと中川さんは恋愛に対して“あるコンプレックス”を抱えていたという。いったいそれは何なのか。結婚願望がなかった中川さんが、なぜ48歳で婚活を始めることになったのか、話を聞いた。（全3回の1回目／2回目に続く）



漫画家の中川学さん ©榎本麻美／文藝春秋

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「食っていくことに精一杯」これまでずっと結婚を意識してこなかったワケ

――中川さんは今、おいくつですか。

中川学さん（以下、中川） 1976年生まれなので、今年50歳です。

――現在、漫画家として生計を立てているのですよね。

中川 なんとか立ててる感じですね。年収200万円です。

――現在の年収もそれくらいですか？

中川 はい。

――これまでに、結婚を意識したことはありましたか？

中川 ずっとなかったんですよね。僕は就職氷河期世代ということもあって「どうやって食っていったらいいんだ」みたいなことをずっと考えて生きてきたので、結婚どころじゃなかったというか。

僕は北海道出身なんですけど、29歳の大晦日に、くも膜下出血で倒れたことがあって。しかも倒れたのが、すすきのの風俗店にいるときだったんです。

「将来的に独り身で不安だ」と思うこともなかった

――よりにもよって。

中川 ちょうど「イクッ」というときだったんですけど、僕が突然苦しみ始めたのを見て、お店の女の子が「ふざけてる」と勘違いしたらしくて。

だからなかなか救急車を呼んでもらえなかったんですけど、そのあと救急車を呼んでくれて、命は助かったのですが。

――倒れた経験があって「将来的に独り身で不安だ」と思うようなこともなかった？

中川 若かったですし、実家住まいだったこともあって、その時もまだ結婚は意識していなかったですね。

「40℃の熱が10日間くらい続いた」結婚を意識するようになった“きっかけ”

――そんな中川さんが、どうして結婚を意識しはじめたのでしょう。

中川 2021年に、新型コロナウイルス感染症に罹ったんですね。40℃の熱が10日間くらい続いたんですけど、当時はコロナに罹っちゃうと自宅隔離されて外出ができなくなる時期だったんですよ。

その時は一人暮らしをしていて、東京都から食糧などの支援物資が届くはずだったんですが、なぜかまったく届かなくて。

たまたま弟夫婦が近くに住んでいたので食糧を届けてくれたんですけど、それがもしなかったら、僕は友達も少ないし誰も頼れる人がいないし、どうなっていたんだろうと不安に思ってしまって。

――それで独り身が不安になったのですね。

中川 はい。それが結婚を意識するようになったきっかけだと思います。非常に自分勝手なきっかけなんですけど……。でも腰が重くてそこからも全然婚活を始められてなかったんですけど、2023年に集英社の担当編集者さんから「婚活漫画を描きませんか？」という提案があったんです。

それで「やろう！」となって、マッチングアプリを始めたり婚活パーティーに参加したりするようになりました。

30代の頃の交際では「嫌われたくない」と卑屈になっていた

――中川さんはどんな女性がタイプなのですか。

中川 自分のスペックや立場を横に置いて言わせていただきますが、外見は芸能人でいうと、吉瀬美智子さんや石田ゆり子さんのような綺麗系の方がタイプです。

性格的には少年のような方が好きです。アクティブでわんぱくな感じといいますか。ストライクゾーンは結構狭めですね。

――過去にそういった女性と交際したことはあったのでしょうか。

中川 婚活前ですけど、30代中盤くらいの時にそういう方とお付き合いしたこともありました。僕の方がめちゃくちゃ好きになって告白したんですけど、相手は「まあ、はい」くらいの温度差で始まったんです（笑）。

だから「嫌われたくない」という気持ちが強くなっちゃって。基本的に僕は卑屈なので「相手は自分のことをこう思っているんじゃないか」と勝手に想像して、相手から言われて傷つく前に自分からその内容を言ってしまおうみたいな気持ちになってしまったんです。

そうすると彼女が「いや、私そんなこと思ってないって」となることが続いて、ある時から音信不通になり、家を訪ねたらもう引き払っていなくなっちゃっていて……。

「女性に告白して17敗している」恋愛が上手くいかなかった理由

――つらい経験ですね。交際期間はどれくらいだったのですか。

中川 半年ぐらいでしたね。

僕は交際期間中のコミュニケーションの取り方だけではなく、その前段階のアプローチというか、告白に関してもダメダメでして。

――それはどういったところでしょう。

中川 アプローチに関して、僕のやり方は中学生男子のやり方なんですよね（笑）。これまで、女性に告白して17敗しているんですけど、相手のことを好きになるといつも勢いで「付き合ってください、お願いします！」みたいな感じで告白するんです。

そうすると大体相手から「そんなつもりじゃなかった、友達だと思ってた」と断られるんです。

17敗の理由を自分で分析してみたんですけど、もちろん告白が性急過ぎたり不器用すぎたため、というのもあると思うんですけど、もうひとつ理由があると思っていて。それが「セクシーを全然出せなかったため」ということなんです。

男女関係の雰囲気がないまま告白して、相手はびっくり

――セクシーを？

中川 男女関係を意識した雰囲気を全く出せないんですよ。そういう雰囲気がないまま告白をしてしまうから、相手はびっくりしちゃうんです。「いや、そんなつもりじゃなかったよ」「そんな雰囲気じゃなかったじゃん」みたいな。

――大人になってくると、やりとりを重ねるなかで「あ、向こうも自分を好きだろうな」というのを互いに分かった上で、最終確認としての告白をするイメージがありますね。

中川 僕は毎回そのつもりなんですけどね（笑）。だから断られるたびに「あれ？ これ、ゴール前だったんじゃないの？」と思うんですよね。相手の気持ちを全然わかっていなかったという……。

もともと僕、男女問わず誰かと行動をともにするのが苦手な気質なんです。それは子どものときの経験が影響しているかもしれないんですけど。だから相手の気持ちがわからないのかなぁと考えてみたり。

――どういった経験があったのですか。

中川 僕、0歳のときの記憶があって。それは、カーテンを閉め切った暗い部屋で、木箱いっぱいに入ったおもちゃで一人で遊んでいる場面の記憶なんです。うちの両親は共働きだったので、ふたりが仕事に行っている間、僕は近所のおばさんの家に預けられていたんです。

その頃感じた「寂しさ」と「独りの気楽さ」が自分の心の中にずっとあり、そのまま大人になったから、人と親密になることができないところがあるのかなぁと。

「人との距離感がわからないまま大人になり…」恋愛に影響している幼少期の経験

――寂しいから人に依存するのではなく、人から距離を取ってしまうのですね。

中川 「人にめちゃめちゃ頼りたい」という気持ちと、「迷惑をかけたくない」という気持ちの葛藤というか、せめぎ合いなんですよね。

だからこれまでに出した自分の漫画の多くに「他者とつながりたいけど素直になれない」というような葛藤が出てくるのではないかと。

――お仕事から帰ってきたお母さんと一緒に過ごした記憶はあるのでしょうか。

中川 もちろんあります。僕、子どもの頃に成長痛がひどかったんですよ。夜になったらものすごく足が痛くなって眠れないほどだったんですけど、母が夜中じゅうずっと僕の足を揉んでくれたりして。だから、愛情はめちゃめちゃ感じているんです。

――仕事があるとどうしても仕方がないですけれど、預けられている間は、寂しい気持ちが強くあったということですね。

中川 そうですね。一人だったから、人との距離感があんまりわからないまま大人になったと言いますか、それが恋愛にも影響しているように思います。いきなり近づいちゃったりとか、すごく離れちゃったりとか。

僕、女性とのフィジカルな接触にもコンプレックスを抱いていまして。

「性的な行為に自信がない」さらにコロナでEDに…

――具体的に聞いてもいいでしょうか。

中川 性的な行為が苦手というか、自信がないんですよね。もともと体、というかアソコというか、に自信がなかったところに、コロナに罹って以降、EDにもなってしまって。

――できれば性的な接触を避けたい？

中川 いや、避けたいこともないです。相手が受け入れてくれるだろうかというところが一番気になるので、受け入れてくれるなら全然避けたくないです（笑）。

でも期待はずれにさせたくない気持ちが強いから、婚活で親しくなった女性とデートに行くことになっても、2回目以降のデートに気持ちがなかなか向かないといいますか。

撮影＝榎本麻美／文藝春秋

〈「こんな僕に相手いるのかな」48歳で婚活を始めた年収200万円の独身漫画家→“乃木坂46風”美女とデートに…結果は？ 本人が明かした“まさかの結末”〉へ続く

（吉川 ばんび）