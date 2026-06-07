〈「女性に告白して17敗」「性行為に自信がない」48歳で婚活を始めた年収200万円・氷河期世代の独身漫画家（50）が語る、“恋愛コンプレックス”の正体〉から続く

48歳で婚活に目覚めた独身漫画家の中川学さん（50）。自身の「年収200万円」を公表してマッチングアプリや婚活パーティーに挑み、その実体験を描いたコミックエッセイ『独りで死ぬのはイヤだ 年収200万円、48歳独身漫画家の婚活記』（集英社）を発売した。

【衝撃マンガ】48歳で婚活を始めた年収200万円・独身漫画家の“美女とのデート”をマンガで見る

48歳で初めて本格的な婚活に挑んだ中川さんは、女性たちとどのようなデートを重ねたのか。乃木坂46風の美女との食事デート後に待っていた“まさかの結末”とは――。（全3回の2回目／3回目に続く）



漫画家の中川学さん ©榎本麻美／文藝春秋

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「風呂には入らずシャワーは4日に1回」婚活費用を捻出するために節約

――中川さんは婚活を始めるにあたって、何から始めたのでしょうか。

中川学さん（以下、中川） マッチングアプリです。その後、婚活パーティーなどにも参加しました。

――婚活を始めてこれまでに、どれくらい費用がかかりましたか？

中川 一度計算をしてみたんですけど、43万円くらいだったと思います。

――年収が200万円となるとかなり負担が大きいと思いますが、費用はどのように捻出されていたのでしょうか。

中川 もともとあった貯金を切り崩してやりくりしました。また、節約をして生活費を抑えて費用に充てたりもしました。どんな節約をしたかというと、ルームライトは点けずに生活をする、とかそんな感じです。

――夜はどうしていたんですか。

中川 夜はデスクライトだけ点けて過ごしていました。他の節約法でいうと、1週間自作のチャーハンだけを食べ続ける、とか、風呂には入らずシャワーは4日に1回、とかですかね。

ネームを描くのは最初、カフェでやっていたんですけど、それももったいなくなってきて、最終的には公民館の自習スペースで中高生に混じってやっていました。

「デート代は僕が全部出してました」その理由とは…？

――婚活で女性とデートに行くとなると、洋服代もかかったのでは。

中川 新しい服は買わなかったですね。僕、同じ服を何着も持っていて。ユニクロの白シャツ数枚と黒ズボン3枚なんですけど。普段、それらをただただ順番に着ているんです。

デートの時もそれを着て行きましたし、今日もそれなんですけど。まぁまぁ清潔感があっていいかなと思ってます（笑）。

――婚活で出会った女性とデートをする時、デート代は中川さんが出していたのでしょうか。

中川 マッチングアプリで出会った方の分は、僕が全部出してました。とにかくケチと思われたくなかったので出しましたね。

「こんな僕に相手いるのかな」年収200万円でマッチングアプリに登録

――中川さんはどんなアプリを使っていたのですか。

中川 「マリッシュ」と「ペアーズ」を使っていました。マッチングアプリは年収を登録する必要があるんですけど、年収200万円の僕としては「こんな僕に相手いるのかな」という不安は結構ありましたね。

――年収は正直に「200万円」と設定したのですか。

中川 もちろんです。でも、マッチングアプリだと年収の欄が「200万円以上から400万円未満」という区切り方なので、僕は実際は年収200万円なのに、400万円近くあるようにも見えるんですよ。だから結構「ラッキー」くらいの気持ちでしたね（笑）。

――中川さんがお相手に求める条件はどのように記載していたのでしょう。

中川 いやもう僕は、最初から下手というか「僕を選んでくれるだけでありがたい」という気持ちだったので……。

お相手の年齢だけ「40歳から55歳くらいまで」で条件を設定して、あとは「子どもがいない」ということ以外、ほとんど条件なしにしていたと思います。

子どもはやはり年収200万円じゃ養えないので、条件に入れさせていただきました。

あとは僕が北海道出身で東京在住なので、お相手も北海道か東京近郊・北関東エリアの方が付き合いやすいかなと思っていたくらいですね。

「食事に行ったんですが…」マッチングアプリで出会った女性との“意外なやりとり”

――実際にマッチングはできましたか？

中川 最初はなかなかマッチングできなかったんですよ。多分一番大きな原因は年収だったと思うんですけど。アプリには「足あと機能」というのがあって、自分のプロフィールページにどれくらい人が来たかがわかるんですね。で、足あとは結構な数が付いていたんです。

ということは、僕の写真を見て「良いな」と思って来た人はいるけれども、年収がネックになってマッチングまでは辿り着かなかったんじゃないか、と僕は踏んでいるわけです。自分の容姿をポジティブに考えすぎだろうか（笑）。

――実際に、アプリを通じて知り合った女性と会うこともありましたか？

中川 何人かお会いしましたね。

――お会いしてみて、どうでしたか。

中川 最初にお会いした女性は「プロフィール原理主義」みたいな方で。食事に行ったんですが、何か質問すると「プロフィールに書いてますけど？」と強目に言われてしまったり、逆に僕が「絵の専門学校に行ってました」と言うと「あれ？ 四大卒業って書いてましたよね？」と尋問調で言われたりするので、緊張感はかなりありました。

マッチングアプリで知り合って、そこから関係が進展した方はいなかったですね。

「泣き顔、可愛いですね」婚活パーティーで“乃木坂46風”美女と連絡先交換→食事デートに

――婚活パーティーには何回くらい参加したのでしょうか。

中川 2回です。

――そこで出会った方で、仲良くなった女性はいますか。

中川 はい。1人、連絡先を交換することができたんですよ。乃木坂46にいそうな美人のシングルマザーの方だったんですけど。

婚活パーティー中に、隣に座っていた男性の身の上話を聞いた僕が号泣してしまって。そうしたらその女性から「泣き顔、可愛いですね」と言われたんですよ。

「彼女からはもう1軒行きたそうな雰囲気が…」食事デート後に待っていた“まさかの結末”

――それがきっかけで連絡先を交換したのですか。

中川 そうですね。それで後日、改めて食事に行きました。4、5時間ぐらい盛り上がりましたし、感触は悪くなかったんですけど、僕、すごく好きな相手でも長時間一緒にいると、一旦1人になりたくなるんです。

だから、彼女からはもう1軒行きたそうな雰囲気が出ていたんですけど「また今度行きましょう」と言って別れたんですよ。そうしたら、そのちょっと後に彼女から「まだ物足りないので、今ここで焼き鳥食べてます」とLINEがあって。

――それでどうしたんですか。

中川 「行こうかな」と思っていたら、なんとそのタイミングで、停めていたはずの僕の自転車が撤去されてたんですよ（笑）。だから、誘いには乗らずにそのまま自転車を取りに行って。

別にその日中に取りに行かなくてもよかったんですけどね……。撤去されたことになんか落ち込んじゃって、彼女と合流する気持ちになれなかったんですよね。

――えーっ、何してるんですか！ でも後日、また食事に行ったのでしょうか。

中川 いや、もうそれっきりで。お子さんのことを考えると、やはり年収200万円の自分では力不足だなと思いまして……。

お見合い企画で意気投合した女性の連絡を1ヶ月放置したワケ

――漫画『婚マン 独りで死ぬのはイヤだ』を連載している「集英社オンライン」でのお見合い企画で、応募者の女性と良い感じになったのだとか。

中川 ありがたいことに多くの方から応募をいただいたんですよ。その中の1人の方とものすごく意気投合して。

LINEも交換して、一度食事にも行ったんですよ。でもその後、僕が1ヶ月彼女からの連絡を放置してしまったんですね。そうしたら、その間にお相手に彼氏ができてしまって。

――またどうして1ヶ月も……。

中川 あの時はちょうど仕事の忙しさがピークの時で。それで心に余裕がなくなって、お見合い相手の方に限らず誰とも連絡を取ることができなくなってしまったんです……。

撮影＝榎本麻美／文藝春秋

〈「婚活する資格がない」「独りで死ねよ」年収200万円で3年間婚活した独身漫画家（50）にヤフコメで批判殺到…本人が語る婚活の反省と“現在の結婚願望”〉へ続く

（吉川 ばんび）