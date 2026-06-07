〈「毎晩、舐めさせられた」4歳で入所した養護施設で“性虐待”を受け…「TikTok日本一」まで上り詰めたアーティスト（25）が明かす“地獄のような幼少期”〉から続く

両親はギャンブル依存症、幼少期はゴミ屋敷で過ごし4歳で児童養護施設に入所――。

【写真】母親のあだ名は「妖怪」幼少期にはネグレクトや、性虐待の経験も…当時の黒主さんや、SNSで大バズりした「ダンボール影アート」などをじっくり見る

「ダンボール影アート」と呼ぶ、ダンボールを使った摩訶不思議な作品が人気を博し、SNSの総フォロワー数は300万人以上。国内だけでなく、Netflixやバーバリーといった超有名企業・ブランドとのコラボもしているアーティストの黒主厳太さん。現在の華々しい活躍とは裏腹に、学生時代までは壮絶な経験をいくつもしてきた。

中でも悩みの種だったといい、周囲から「妖怪」と呼ばれていた母親とのエピソードを中心に、これまでの生い立ちを聞いた。



ギャンブル依存症の両親の下に生まれ、4歳で児童養護施設に入所した黒主さん。写真は1〜2歳ごろの写真（本人提供）

◆◆◆

母は「妖怪」、自宅は「お化け屋敷」と呼ばれ……

――4歳で児童養護施設に入られたそうですが、ご両親はほとんど施設に来なかったそうですね。にもかかわらず、お母さんが「悩みのタネ」だったそうですが、なぜでしょう。

黒主厳太さん（以下、黒主） 当時の母は、肌はボロボロ、歯は真っ黒。パチンコ依存や精神病に加えてタバコ依存症も併発し、「ゴールデンバット」という通常よりも強いタバコを1日に2箱以上も吸っていました。加えて、髪の毛は全て抜け落ちるというひどい状態だったんです。

髪の毛が抜けていたのは「神経性脱毛症」を患っていたからなのですが、そうしたひどい姿で授業参観に来るので、同級生に「妖怪」と言われていました。僕自身は心身の病気を患うことはなかったのですが、とにかく毎日がキツかったです。

――12歳で施設を退所して、家族のもとに戻ったあとの生活状況はいかがでしたか。

黒主 自由になれたうれしさはありましたが、貧乏が強いコンプレックスでした。家は相変わらずボロアパートでしたし、中学生で思春期だったこともあり、友人に自宅を知られるのが恥ずかしくて……。

学校の目の前に自宅があったので、同級生に見られないように気をつけていました。でも、すぐに噂が広がってしまって。ツルが生えていたこともあって、自宅は「お化け屋敷」と呼ばれていました。

周囲に「貧乏じゃない」とアピールするために、立派に見えるカーテンや壁紙をリサイクルショップで買い漁ったりもしましたね。ルンバやダイソンなどの壊れた最新家電も、使えないけど、見栄えのために集めたり（笑）。

――ごく普通の子どものお金の使い方ではないですよね。お小遣いで買っていたんですか。

黒主 お小遣いだけでなく、自分が稼いだお金でも買っていました。

――当時、まだ小中学生ですよね。どうやって稼いでいたんですか。

中学時代は「月に30万円」を稼いでいた

黒主 近所の川で捕れた虫を、魚釣りのエサとして釣具屋さんに買い取ってもらっていました。とにかくお金が欲しくて、小学生の頃から何とかして稼げないかと考えていたんです。

そんなときに近所の釣具店のおじさんと仲良くなって、「近くの川で捕れる『ゴカイ』が魚釣りのエサとして売れるよ」と教えてもらいました。そこから、毎朝のようにゴカイを捕っては300円ほど受け取っていました。

――たくましいですね。

黒主 周囲から見下されるような環境だったので、「そんな環境からどうしたら抜け出せるか」「どうしたらバカにされないか」と幼い頃からずっと考えていたのも影響していると思います。

――中学の時には、月に30万円も稼がれていたとか。

黒主 人気ゲーム『太鼓の達人』向けの「マイバチ」（オリジナルのバチ）を販売していました。当時、ゲームセンターに備え付けのバチではなく、より軽量で叩きやすく改良したマイバチが流行っていたんですよ。でも商品として売っている人を見かけなかったので、売ってみようと思って。

ホームセンターで木材を買って、自身で試行錯誤しながら削ってメルカリで売ってみたところ、思いがけずヒットしました。2本セットが2000円ぐらいで、最終的には月に約30万円の安定した収入を得ることに成功しました。それを中学2年から高校1年ぐらいまで続けていました。現在も、経営している会社で太鼓のバチ専門店「マイバチ工房-極-」を運営しています。

――高校生時代は「学年1位」の好成績も収めていたそうで。

黒主 「エリートになればバカにされない」と思ったからです。あえて偏差値の低い高校に入学し、学年1位を取り続け、生徒会にも入っていました。両親はギャンブル依存症から抜け出せず、相変わらず借金はありましたが、その頃からようやく周囲に一目置かれるようになったように感じます。

ギャンブル依存症・精神病だった母は、死に際に「ごめんなさい」と……

――高校卒業後、就職されましたが1年ほどで退職されたそうですね。

黒主 精密部品を製造する工場に2人目の社員として就職したんですが、人が少なく夜遅くまで働くこともある多忙な環境で。

社長との距離が近く、仕事への姿勢や経営者の考え方を直に教わるなど学びの多い良い職場ではありましたが、そのぶん将来のことを考える機会も増えていきました。その中で自分で何かを生み出し新しいチャレンジがしたいと思うようになり「心が決まったら行動は早いほうがいい」と、退職代行を使ってスパッと辞めました。

――その後、2021年に20歳で起業されました。転職ではなく起業されたのはどういった理由から？

黒主 「いつか社長になりたい」という漠然とした思いが昔からあったんです。そんななかで、起業の最大の原動力になったのは、母の死でした。

母は、僕が高校1年生のときにガンで亡くなりました。当時、日に日に弱っていく母を間近で見ていたものの、幼少期の環境もあって両親に対する怒りの感情が強く……。「別に死んでもいい」と反発してしまい、話すことを拒んでいたんです。亡くなる間際、母は「これまで、ごめんなさい」と謝罪の言葉を口にしました。それさえも当時の僕は無視してしまいました。

――ここまでお聞きしたお話だと、受け入れるのも簡単ではないですよね……。

黒主 ですが、一度就職して「この先どう生きていこうか」と真剣に考えるなかで、母親の最期に向き合えなかったこと、親孝行ができなかったことに後悔の気持ちが生まれてきたんです。19歳で工場を退職し、20歳になったとき、父はすでに75歳と高齢でしたし、「このまま父にも親孝行ができずに別れてしまうのは嫌だ」という思いが強くなり、マイバチの販売で得た資金を元手に起業しようと。

手探り状態でしたが、不安はなかったですね。子どもの時から常に暴力におびえていたので、その頃に比べたら怖いものなんてないなって。最初はマイバチ事業を伸ばし、そこからアートやECなど、さまざま広げていきました。起業5年目の今では約40人のメンバーが集まり、大きく成長しています。

〈ダンボールに「500万円超」の値が付き、ポケモンやバーバリーともコラボ…幼少期に性虐待を受けていた男性（25）が見つけた「人生を一発逆転」する鉱脈〉へ続く

（小林 香織）