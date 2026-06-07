あまりに尊いチワワさんのワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で84万5000回再生を突破し、「なんですか～ この可愛さ！」「何から何まで可愛いでしかない子」「情けない顔がたまらない」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：トイレをしていたら『犬のご飯の時間』を過ぎてしまった飼い主→ドアの向こうから…あまりにも尊い『催促』】

ドアの向こうから愛犬が…

TikTokアカウント「myoanri」の投稿主さんは、『うに』ちゃんというチワワと暮らしています。

投稿主さんがトイレに入っていたある日、うっかりうにちゃんのご飯の時間を過ぎてしまったそうです。すると、ドアの向こうから聞こえてきたのは、テクテクと近づいてくる足音。気になって様子をうかがうと、そこにはしっかり待機するうにちゃんの姿があったのだとか。どうやら、ご飯の時間をきちんと覚えていたようです。

可愛すぎる表情にキュン♡

そしてうにちゃんは、「そろそろご飯ですよね？」と言いたげに、まんまるの目でじーっと投稿主さんを見つめてきたそうです。鳴いて急かすわけでもなく、ただ真っ直ぐ視線を送るだけ。

その控えめなのに圧倒的な催促力に、投稿主さんも思わずキュンとしてしまったのだとか。可愛すぎる圧力に、急いでトイレを済ませたくなる瞬間だったのでした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「ぬいぐるみかと思っちゃいました」「ご飯あげすぎてしまいそうw」「すごい目力で訴えますね(笑)」などさまざまなコメントが寄せられました。

遊んでくれないときも…

実はうにちゃん、可愛い催促をするのはご飯のときだけではありません。遊んでほしいときも、まずはじーっと見つめてアピールするそうです。

それでも気づいてもらえなかったり、願いが叶わなかったりすると、今度はいそいそとハウスへ移動。諦めたのかと思いきや、ハウスの中でくつろぎながら、またじーっと視線を送ってくるのだとか。

その「まだ待ってますけど？」と言いたげな控えめアピールが可愛すぎて、結局いつも根負けしてしまうそうです。

TikTokアカウント「myoanri」には、うにちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「myoanri」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。