【ステーキ宮】「夏サラダバー」の提供開始!全粒粉ロールパンとのアレンジがより楽しめるラインアップに

ステーキ宮は、全粒粉ロールパンとのアレンジがより楽しめる「夏サラダバー」を、2026年6月10日から販売する。

【ステーキ宮 夏サラダバーの画像はこちら】

〈4月〜全粒粉ロールパン食べ放題を開始〉

ステーキ宮は、4月のグランドメニュー改定で、全粒粉ロールパンの食べ放題を開始した。付属のバターとはちみつを合わせて、はちみつディップで楽しめるほか、鉄板に残ったソースをつけるなど、様々な食べ方が楽しめる。

〈「夏サラダバー」では“オリジナルサンド”を提案〉

今回展開する「夏サラダバー」では、全粒粉ロールパンの新たな楽しみ方として、メインディッシュやサラダを自由に組み合わせて作る、“オリジナルサンド”を提案する。

特に、注文したステーキやハンバーグなどのお肉を贅沢に挟むアレンジがおすすめ。焼きたてのお肉の旨みと全粒粉ロールパンの香ばしさが相性抜群で、満足感のある一品に仕上がるという。

さらに、サラダバーには、カラフルな季節野菜に加え、麻婆茄子春雨やトマトベースのパスタなど、全粒粉ロールパンとの相性を考えたラインアップを用意した。

アレンジ例として、宮ハンバーグにロメインレタスとカットトマトを合わせた「宮ハンバーガー」や、インカのめざめ入り ポテトサラダとベジタブルキーマを合わせた「カレーパン風サンド」を提案する。さらに、グレービーソースやオニオンソースを加えることで、より満足感のある味わいに仕上がる。

〈「夏サラダバー」ラインアップ〉

◆ロメインレタス

シャキシャキとした食感で、ほんのり甘いのが特徴。

◆カットトマト

夏のトマトは甘み･酸味ともに濃く、みずみずしさも抜群。

◆さっぱりオクラ ビネガー和え

夏に食べたくなるねばとろ食感で、和風系のドレッシングと相性抜群。

◆オニオンスライスとかいわれ大根

薄くスライスしたオニオンとかいわれを合わせた。ステーキの鉄板で温めたり、スープに入れて食べるのもおすすめ。

◆カラフルパプリカマリネ

黄色や緑、赤のカラフルな色合いが夏らしく、さっぱりとした味わいが特徴。

◆ポテトサラダ インカのめざめ入り

じゃがいものほくほく食感とベーコンビッツの旨みが感じられる。

◆麻婆茄子春雨

ぷるぷるとした春雨に麻婆茄子を合わせた、夏に食べたくなる旨辛な味わい。

◆ベジタブルキーマ

アスパラやコーンなどの野菜をキーマカレー風に仕上げた。

◆ほうれん草とキノコのトマトパスタ

さっぱりとしたトマトベースに、キノコの香りとほうれん草のまろやかさが調和した味わい。

◆わらび餅

きな粉をたっぷりと絡めた。もちっと食感ときな粉の芳醇な香りが楽しめる。

◆マンゴーゼリー

マンゴーの華やかな甘みと香りが感じられ、ぷるんと軽やかな口当たりが食後にぴったり。

【ステーキ宮 夏サラダバーの画像はこちら】

〈夏サラダバー 概要〉

【実施期間】

2026年6月10日〜9月8日

【価格】

ランチサラダバー:590円(税込649円)

おこさまサラダバー(小学生以下):340円(税込374円)

単品サラダバー:890円(税込979円)

※ディナーはメインディッシュの注文にサラダバーが含まれる。

【実施店舗】

ステーキ宮全店(イオンモール下田店を除く)