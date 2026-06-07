【ステーキ宮】「夏サラダバー」の提供開始!全粒粉ロールパンとのアレンジがより楽しめるラインアップに
ステーキ宮は、全粒粉ロールパンとのアレンジがより楽しめる「夏サラダバー」を、2026年6月10日から販売する。
ステーキ宮は、4月のグランドメニュー改定で、全粒粉ロールパンの食べ放題を開始した。付属のバターとはちみつを合わせて、はちみつディップで楽しめるほか、鉄板に残ったソースをつけるなど、様々な食べ方が楽しめる。〈「夏サラダバー」では“オリジナルサンド”を提案〉
今回展開する「夏サラダバー」では、全粒粉ロールパンの新たな楽しみ方として、メインディッシュやサラダを自由に組み合わせて作る、“オリジナルサンド”を提案する。
特に、注文したステーキやハンバーグなどのお肉を贅沢に挟むアレンジがおすすめ。焼きたてのお肉の旨みと全粒粉ロールパンの香ばしさが相性抜群で、満足感のある一品に仕上がるという。
さらに、サラダバーには、カラフルな季節野菜に加え、麻婆茄子春雨やトマトベースのパスタなど、全粒粉ロールパンとの相性を考えたラインアップを用意した。
アレンジ例として、宮ハンバーグにロメインレタスとカットトマトを合わせた「宮ハンバーガー」や、インカのめざめ入り ポテトサラダとベジタブルキーマを合わせた「カレーパン風サンド」を提案する。さらに、グレービーソースやオニオンソースを加えることで、より満足感のある味わいに仕上がる。〈「夏サラダバー」ラインアップ〉
◆ロメインレタス
シャキシャキとした食感で、ほんのり甘いのが特徴。
◆カットトマト
夏のトマトは甘み･酸味ともに濃く、みずみずしさも抜群。
◆さっぱりオクラ ビネガー和え
夏に食べたくなるねばとろ食感で、和風系のドレッシングと相性抜群。
◆オニオンスライスとかいわれ大根
薄くスライスしたオニオンとかいわれを合わせた。ステーキの鉄板で温めたり、スープに入れて食べるのもおすすめ。
◆カラフルパプリカマリネ
黄色や緑、赤のカラフルな色合いが夏らしく、さっぱりとした味わいが特徴。
◆ポテトサラダ インカのめざめ入り
じゃがいものほくほく食感とベーコンビッツの旨みが感じられる。
◆麻婆茄子春雨
ぷるぷるとした春雨に麻婆茄子を合わせた、夏に食べたくなる旨辛な味わい。
◆ベジタブルキーマ
アスパラやコーンなどの野菜をキーマカレー風に仕上げた。
◆ほうれん草とキノコのトマトパスタ
さっぱりとしたトマトベースに、キノコの香りとほうれん草のまろやかさが調和した味わい。
◆わらび餅
きな粉をたっぷりと絡めた。もちっと食感ときな粉の芳醇な香りが楽しめる。
◆マンゴーゼリー
マンゴーの華やかな甘みと香りが感じられ、ぷるんと軽やかな口当たりが食後にぴったり。
【ステーキ宮 夏サラダバーの画像はこちら】〈夏サラダバー 概要〉
【実施期間】
2026年6月10日〜9月8日
【価格】
ランチサラダバー:590円(税込649円)
おこさまサラダバー(小学生以下):340円(税込374円)
単品サラダバー:890円(税込979円)
※ディナーはメインディッシュの注文にサラダバーが含まれる。
【実施店舗】
ステーキ宮全店(イオンモール下田店を除く)