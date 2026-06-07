◆米大リーグ ドジャース―エンゼルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、本拠地・エンゼルス戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。連続試合安打が「７」、連続試合出塁が「１９」で止まった翌日、得意の６月初アーチとなる出場７試合ぶりの１１号に期待がかかる。先発は山本由伸投手（２７）で大谷に並ぶ日本人トップの６勝目を狙う。

大谷はこの日の試合前、グラウンドに出てきて投手調整の一環のキャッチボールを行った。大谷が同練習を実施したのは、リアル二刀流で出場した３日（同４日）の敵地・Ｄバックス戦以来、３日ぶりだった。今季２度目の完全休養だった４日（同５日）、敵地から本拠地に戻った５日（同６日）の試合前は行っていなかったが、この日は助走をつけてステップスローを行うなど躍動感たっぷりに投げ込んだ。３日（同４日）の登板中には右手中指のマメを気にする場面も見られたが、ロバーツ監督は翌日に「彼からはそのことについて多くは聞いていない。だから、今後の登板に大きな影響を与えるようなものだとは考えていないし、昨日も点差が離れていなければ（７回も）彼はそのまま投げ続けていたはずだ」と話していた。

大谷はキャッチボールを終えると、古巣エンゼルスの関係者と談笑する場面も。日本人スタッフの寺田庸一トレーナーと記念撮影してからベンチ裏に引き揚げた。